Son Dakika Haberleri: Son Dakika | Falcao için bomba transfer açıklaması | Galatasaray Haberleri
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Son Dakika | Falcao için bomba transfer açıklaması | Galatasaray Haberleri

6 saat önce

Galatasaray'da uzun süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Radamel Falcao için dikkat çekici bir yorum geldi.

Son Dakika | Falcao için bomba transfer açıklaması | Galatasaray Haberleri, System.String[]

Galatasaray'da uzun süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Radamel Falcao için dikkat çekici bir yorum geldi.


Sabah Gazetesi yazarı Levent Tüzemen, Falcao'nun MLS'e transfer ihtimali olduğunu ve Kolombiyalı golcünün 2. yarıda sahalara dönme ihtimalinin yüksek olduğunu kaydeden Tüzemen, "Falcao bence ikinci yarıda döner ama burada mı döner, ABD'de de mi döner, onu bilemiyorum." dedi.


Sabah Gazetesi, Radamel Falcao, Galatasaray, Falcao, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 01:00 
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