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Son Dakika | Falcao için bomba transfer açıklaması | Galatasaray Haberleri
6 saat önce
Galatasaray'da uzun süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Radamel Falcao için dikkat çekici bir yorum geldi.
Galatasaray'da uzun süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Radamel Falcao için dikkat çekici bir yorum geldi.
Sabah Gazetesi yazarı Levent Tüzemen, Falcao'nun MLS'e transfer ihtimali olduğunu ve Kolombiyalı golcünün 2. yarıda sahalara dönme ihtimalinin yüksek olduğunu kaydeden Tüzemen, "Falcao bence ikinci yarıda döner ama burada mı döner, ABD'de de mi döner, onu bilemiyorum." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 01:00
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