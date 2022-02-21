Üye Girişi
Falyalı cinayetine ilişkin gözaltındaki 8 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Falyalı cinayetine ilişkin gözaltındaki 8 şüpheli adliyeye sevk edildi

21.02.2022 10:26

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin İstanbul'da gözaltında bulunan 8 zanlı adliyeye sevk edildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin İstanbul'da gözaltında bulunan 8 zanlı adliyeye sevk edildi.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 9, 12 ve 13 Şubat'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan Mustafa ve Mehmet Faysal Söylemez'in de aralarında bulunduğu 6 şüpheli ile 18 Şubat'ta gözaltına alınan Celal B. ve Metin S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Olay

KKTC'de Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde 8 Şubat'ta arabasındayken silahlı saldırıya uğrayan Halil Falyalı, ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi'ne nakledilen Falyalı kurtarılamamış, şoförü Murat Demirtaş da olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Cinayetle ilgili 14 Şubat'ta yapılan aramalarda olay yerinin yaklaşık bir kilometre batısındaki dere yatağına atılmış iki kalaşnikof, bu silahlara ait 4 şarjör ve 39 mermi ile 9 mm çapında tabanca, tabancaya ait şarjör ve 13 mermi bulunmuştu. Balistik incelemelerde bu silahların olayda kullanıldığı saptanmıştı.

Falyalı cinayetine ilişkin gözaltındaki 8 şüpheli adliyeye sevk edildi
Falyalı cinayetine ilişkin gözaltındaki 8 şüpheli adliyeye sevk edildi
Falyalı cinayetine ilişkin gözaltındaki 8 şüpheli adliyeye sevk edildi
Falyalı cinayetine ilişkin gözaltındaki 8 şüpheli adliyeye sevk edildi

YORUMLAR
500
Falyalı cinayetine ilişkin gözaltındaki 8 şüpheli adliyeye sevk edildi Falyalı cinayetine ilişkin gözaltındaki 8 şüpheli adliyeye sevk edildi Halil Falyalı cinayeti zanlıları adliyeye sevk edildi Halil Falyalı cinayeti zanlıları adliyeye sevk edildi Son dakika haberleri! Halil Falyalı cinayeti soruşturması: Gözaltı sayısı 8'e yükseldi Son dakika haberleri! Halil Falyalı cinayeti soruşturması: Gözaltı sayısı 8'e yükseldi

Murat Demirtaş, Halil Falyalı, İstanbul, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Falyalı cinayetine ilişkin gözaltındaki 8 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:33 Bir kadının işkence günlüğü: Ağzıma silahı dayadın, defalarca dövdün, eve kilitledin! 5 yıl önce asılı bulunan Medine Kara yaşadıklarını böyle yazmış!
10:29 NBA All-Star 2022'de Stephen Curry'den tarihi rekor!
10:26 Günlerdir eylemdeydiler, direndiler, kazandılar, geri dönüyorlar! Migros depo işçileri işlerinin başında
10:23 AK Parti 2023'te seçmenini evden çıkarmakta zorlanabilir! "Oy vermeyeceğim" diyenler, kararsızların önüne geçti! Çoğu iktidar seçmeni!
10:07 DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan: Yem fiyatlarını görünce biz
09:44 İrem Derici aşkını ilan etti: Çok seviyorum
09:52 Hırsızlık değil, adeta film sahnesi! Hareket halindeki araçtan hırsızı çekti ama...
09:55 Rusya- Ukrayna krizinde son gelişme! İki büyük gazete duyurdu: Putin, saldırı emrini verdi
09:49 Artık evlenmek için iki kere düşünmek gerekecek! Mobilya fiyatları iki katına fırladı
09:47 Oğlunun 9 arkadaşını istismar etti! Karşılığında onlara elektronik sigara hediye etti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 10:43:58. #1.11#
SON DAKİKA: Falyalı cinayetine ilişkin gözaltındaki 8 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement