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Son Dakika | Falyalı cinayetiyle ilgili İstanbul'da gözaltına alınanların sayısı 5'e yükseldi - Son Dakika

Son Dakika | Falyalı cinayetiyle ilgili İstanbul'da gözaltına alınanların sayısı 5'e yükseldi

13.02.2022 01:03
Son Dakika | Falyalı cinayetiyle ilgili İstanbul'da gözaltına alınanların sayısı 5'e yükseldi

Son dakika haberine göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin İstanbul'da 2 kişi daha gözaltına alındı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin İstanbul'da 2 kişi daha gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 2 şüpheliden birinin Mehmet Faysal Söylemez olduğu öğrenildi.

Soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınanların sayısı 5'e yükseldi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, soruşturma kapsamında gözaltı sayısının artabileceği kaydedildi.

Saldırı sonrası 9 Şubat'ta düzenlenen operasyonla Mustafa Söylemez'in de aralarında bulunduğu 3 kişi İstanbul'da gözaltına alınmıştı.

Olay

8 Şubat'ta Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde arabasındayken silahlı saldırıya uğrayan Falyalı, ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Daha sonra Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesine nakledilen Falyalı, müdahalelere karşın hayatını kaybetmişti.

Falyalı'nın şoförü Murat Demirtaş da olay yerinde yaşamını yitirmişti.

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Murat Demirtaş, Halil Falyalı, İstanbul, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Falyalı cinayetiyle ilgili İstanbul'da gözaltına alınanların sayısı 5'e yükseldi - Son Dakika


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