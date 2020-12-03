Son dakika... Fas Başbakanı: "Gergarat operasyonu, uluslararası ticaret özgürlüğünün çıkarlarına hizmet ediyor" - Son Dakika

Fas Başbakanı Sadeddin Osmani, Gergarat Sınır Kapısı'na düzenledikleri operasyonun uluslararası ticaret özgürlüğünün çıkarlarına hizmet ettiğini belirtti.

Osmani, Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, "Gergarat Sınır Kapısı'na düzenlenen operasyon yalnız vatanın yararına hizmet etmiyor. Aynı zamanda bölgenin barış ve istikrarına ve uluslararası ticaret özgürlüğünün çıkarlarına da hizmet ediyor." dedi.

Gergarat Sınır Kapısı'nın yalnız Fas ve Moritanya'yı birbirine bağlamadığını söyleyen Osmani, söz konusu sınır kapısının Afrika kıtasının kuzey ve güneyini birbirine bağlayan uluslararası bir yol olduğunu dile getirdi.

"Gergarat Sınır Kapısı, Sahra Altı Afrika'yı, Fas'ı ve Avrupa'yı birbirine bağlıyor"

Başbakan Osmani, Gergarat Sınır Kapısı'nın Rabat ve Sahra Altı Afrika ülkelerini birbirine bağladığını ve Sahra Altı ülkelerden gelen malların Fas'a ve Avrupa'ya geçişini temin eden bir güzergah olma özelliğini taşıdığını sözlerine ekledi.

Gergarat Sınır Kapısı'nın kontrol altına alınmasının muhaliflere (Polisario Cephesi) ciddi zarar verdiğini belirten Osmani, "Kaçmaktan, Gergarat bölgesiyle ilgisi olmayan yalan haber, görüntü ve fotoğraflar uydurmaktan başka bir şey yapmadılar." ifadelerini kullandı.

Fas Dışişleri Bakanlığından 13 Kasım'da yapılan yazılı açıklamada, Polisario Cephesi'nin Batı Sahra bölgesindeki Gergarat tampon bölgesinde son dönemdeki "tehlikeli kışkırtmalarına" karşı operasyon başlatıldığı duyurulmuştu.

Polisario Cephesi de Fas ile 1991 yılında BM nezaretinde imzalanan ateşkes anlaşmasının iptal edildiğini açıklamıştı.

Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de BM'nin ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.