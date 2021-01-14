Son dakika! Fas Başbakanı Osmani Batı Sahra'da açılan konsoloslukların bölgeye olumlu etkisi olduğunu söyledi - Son Dakika

Fas Başbakanı Saadeddin el-Osmani, ilk kez Batı Sahra'nın Dakhla bölgesinden telekonferans yönetim ile katıldığı Bakanlar Kurulu toplantısında, Batı Sahra'da açılan konsoloslukların bölgeye olumlu etkisini vurguladı.

Toplantıya başkanlık eden Osmani, Fas Dışişlerinin son dönemdeki çalışma azmiyle yakaladığı diplomatik başarılara dikkati çekti.

Fas Başbakanı, "Krallığın güneyinde (Batı Sahra) kaydedilen ekonomik gelişmeler ve yatırım dinamizmi, ülkemizden şüphe edenler için güçlü ve pratik bir cevap oldu." ifadelerini kullandı.

"Batı Sahra'da açılan 19 konsolosluk, bölgedeki yapay çatışmanın çehresini değiştirecek." diyen Osmani, Kral 6. Muhammed'in önderliğinde gerçek stratejik kazanımlar elde edildiğini kaydetti.

Osmani, ABD'nin Batı Sahra'da Fas'ın tam egemenliğini kabul etmesini ise tarihi bir karar olarak niteleyerek, "ABD bu kararla iki ülke arasındaki ekonomik kalkınma, ticaret ve teknoloji transferi gibi birçok alanda stratejik ortaklığa hazır olduğunu gösterdi." dedi.

Polisario Cephesi ABD'li yetkililerin Batı Sahra ziyaretini kınadı

Polisario Cephesi ise Batı Sahra'da açılan konsolosluklar ve uluslararası ziyaretlerden rahatsızlık duyuyor.

ABD'nin Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı David Schenker'in Batı Sahra'nın El-Uyun ve Dakhla kentlerine yaptığı ziyaret Polisario Cephesi tarafından kınandı.

Polisario Cephesi'nden yapılan yazılı açıklamada ayrıca, Fas'ın bölgede, konsolosluklar açmak, ziyaretler düzenlemek, etkinlik ve gösteriler yaparak kamuoyunu yanıltmaya çalıştığı öne sürüldü.

Batı Sahra Sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken, Polisario Cephesi Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

ABD, 10 Aralık 2020'de yaptığı açıklamayla, Batı Sahra'da Fas'ın egemenliğini tanıdığını belirterek bölgede en kısa süre içerisinde konsolosluk açacağını duyurmuştu.