Son Dakika | Fas Dışişleri Bakanı Burita, ABD'li yetkili ile iki ülke arasındaki iş birliğini görüştü - Son Dakika

Son Dakika | Fas Dışişleri Bakanı Burita, ABD'li yetkili ile iki ülke arasındaki iş birliğini görüştü

19.10.2020 20:25
Son Dakika | Fas Dışişleri Bakanı Burita, ABD'li yetkili ile iki ülke arasındaki iş birliğini görüştü, System.String[]

Son dakika haberi: Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu'dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı David Schenker, iki ülke arasında ekonomi ve güvenlik alanlarında iş birliğini görüştü.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu'dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı David Schenker, iki ülke arasında Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve güvenlik alanlarında iş birliğini görüştü.

Fas haber ajansı MAP'a göre, Burita, resmi temaslarda bulunmak üzere Fas'a gelen Schenker ile başkent Rabat'ta bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesi için güvenlik ve ekonomi alanlarındaki iş birliği konusu ele alındı.

Fas basınına açıklamada bulunan Schenker, Birleşmiş Milletler (BM) öncüğündeki Libya siyasi diyalog sürecini desteklediklerini ve Rabat yönetiminin bu sürece verdiği desteği de takdir ettiklerini belirtti.

Schenker, Fas'ın ABD'yle pek çok askeri tatbikat düzenlediğini bunlardan bir tanesinin de her yıl yapılan Afrika Aslanı askeri tatbikatı olduğunu sözlerine ekledi.

Fas'ın, ABD ile serbest ticaret anlaşması yapan tek Afrika ülkesi olduğunu aktaran Schenker, 150 Amerikan şirketine ev sahipliği yapan ülkenin bu haliyle ABD'nin Afrika'ya açılan kapısı hükmünde olduğunu kaydetti.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in 2 Ekim'de Fas'a gerçekleştirdiği ziyarette, Rabat ve Washington arasında ortak tehditlere karşı 10 yıllık askeri iş birliğini güçlendirme anlaşması imzalanmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi, Fas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Fas Dışişleri Bakanı Burita, ABD'li yetkili ile iki ülke arasındaki iş birliğini görüştü - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüsün daha hızlı bulaşan yeni türüne rastlandı Heyelan sonrası inşaat temelinden kafatası ve kemikler çıktı "Türk burgeri değil Yunan burgeri satacağız" diyen Suudi şirket, Türkiye'de sektör lideri çıktı Son Dakika: Türkiye'de 19 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 75 can kaybı, 1958 yeni vaka tespit edildi Motosikletli iki şahsın, müteahhide silahlı saldırıda bulunduğu anlar kameraya yansıdı Prof. Ceyhan'dan şehirler arası seyahat uyarısı: Devletin araya girmesi lazım SİHA'lara direnemeyen Ermenistan'dan PKK taktiği! Hedef şaşırtmak için mevzilere cansız manken yerleştirdiler Sıla ve Hazer Amani çiftinin sık sık ayrılıp barıştığı öne sürüldü
DSÖ, koronavirüs salgınında kış ayları için uyardı: Gelecek birkaç ay zorlu geçecek DSÖ, koronavirüs salgınında kış ayları için uyardı: Gelecek birkaç ay zorlu geçecek         
19:55
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un eşi karantina altına alındı Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un eşi karantina altına alındı         
19:43
ABD'de anketlere göre Biden, Trump'a 8 puan fark atacak ABD'de anketlere göre Biden, Trump'a 8 puan fark atacak         
19:25
HDP'li vekil Remziye Tosun, evlat nöbetindeki ailelere hakaret etti: Satılmış köpekler, kemiğiniz az mı geldi HDP'li vekil Remziye Tosun, evlat nöbetindeki ailelere hakaret etti: Satılmış köpekler, kemiğiniz az mı geldi         
19:17
Suudi Arabistan'da Türk mallarına boykota ülkenin en büyük süpermarket zinciri de katıldı Suudi Arabistan'da Türk mallarına boykota ülkenin en büyük süpermarket zinciri de katıldı         
19:10
Türk Telekom'da ilk gol geldi! Galatasaray, skoru lehine çevirdi Türk Telekom'da ilk gol geldi! Galatasaray, skoru lehine çevirdi         
18:48
Eski F.Bahçeli Kruse, nargile içip kumar oynadığı görüntüleri Almanya'da gündem oldu Eski F.Bahçeli Kruse, nargile içip kumar oynadığı görüntüleri Almanya'da gündem oldu         
17:59
Optimar'dan genel seçim anketi! AK Parti zirvede tutunurken, sadece 3 parti barajı geçebildi Optimar'dan genel seçim anketi! AK Parti zirvede tutunurken, sadece 3 parti barajı geçebildi         
17:29
İmamoğlu'nun 2020 diye paylaştığı fotoğraf 2014 yılına ait çıktı İmamoğlu'nun 2020 diye paylaştığı fotoğraf 2014 yılına ait çıktı         
15:42
Koronavirüs sonrası nüfusu iki kat artan Muğla'da arazi fiyatları dörde katlandı Koronavirüs sonrası nüfusu iki kat artan Muğla'da arazi fiyatları dörde katlandı         
15:07
Yumurtanın ardından tavuk fiyatları da zamlandı Yumurtanın ardından tavuk fiyatları da zamlandı         
15:06
Türkiye'nin Azerbaycan ve Kırım hamleleri Rus basınını rahatsız etti: Moskova'nın nüfuz alanına görülmemiş bir atılım var Türkiye'nin Azerbaycan ve Kırım hamleleri Rus basınını rahatsız etti: Moskova'nın nüfuz alanına görülmemiş bir atılım var         
14:28
3,5 yıl sonra cezaevinden tahliye olan Selim Erdoğan, yaşadığı zor günleri anlattı: Allah bana ders verdi 3,5 yıl sonra cezaevinden tahliye olan Selim Erdoğan, yaşadığı zor günleri anlattı: Allah bana ders verdi         
14:19
Toplam 78 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı! İşte Dağlık Karabağ'daki son durumu en iyi anlatan harita Toplam 78 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı! İşte Dağlık Karabağ'daki son durumu en iyi anlatan harita         
13:53
Kendisini taciz eden İstiklal sapığından şikayetçi olan kadın: Takip etti, bacağımı elledi Kendisini taciz eden İstiklal sapığından şikayetçi olan kadın: Takip etti, bacağımı elledi         
12:22
Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi         
11:17
Kendisine seslenen valiyi tanımamıştı! Gündemdeki dönerci ilk kez konuştu Kendisine seslenen valiyi tanımamıştı! Gündemdeki dönerci ilk kez konuştu         
10:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2020 20:40:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | Fas Dışişleri Bakanı Burita, ABD'li yetkili ile iki ülke arasındaki iş birliğini görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei