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Son dakika! Fas Dışişleri Bakanı, KİK Genel Sekreteri ile "bölgesel güvenliği" görüştü - Son Dakika

Son dakika! Fas Dışişleri Bakanı, KİK Genel Sekreteri ile "bölgesel güvenliği" görüştü

26.01.2022 19:02
Son dakika! Fas Dışişleri Bakanı, KİK Genel Sekreteri ile "bölgesel güvenliği" görüştü

Son dakika habere göre Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Fas Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Burita ile Hacraf, "bölgesel güvenlik" konularını ele aldı.

Görüşmede, "Körfez ülkelerinin güvenliğinin, Fas'ın istikrar ve güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu" ifade eden Burita, " Yemen'deki Husilerin ve destekçilerinin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki sivil ve ekonomik tesisleri hedef almasını reddediyor ve kınıyoruz." diye konuştu.

Hacraf'ın ise KİK'in Batı Sahra konusunda Fas'ın egemenliğini destekleyen duruşunu yinelediği kaydedildi.

Konuya ilişkin Hacraf, "Bu yapay sorunun çözümü ancak Fas Krallığı'nın egemenlik ve toprak bütünlüğü çerçevesinde mümkündür." ifadelerini kullandı.

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Rabat yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Husilerin Abu Dabi saldırısı

BAE'nin başkenti Abu Dabi'nin Musaffah bölgesine 17 Ocak'ta silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) düzenlenen saldırı sonucu 3 yakıt tankerinde patlama meydana gelmiş, saldırıda 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Dubai ve Abu Dabi havaalanları ile Musaffah bölgesindeki petrol rafinerisini, İran yapımı Kudüs-2 ve Zülfikar balistik füzeleri ve SİHA'larla hedef aldıklarını duyurmuştu.

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Birleşik Arap Emirlikleri, Körfez İşbirliği Konseyi, Mevlüt Çavuşoğlu, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Fas Dışişleri Bakanı, KİK Genel Sekreteri ile 'bölgesel güvenliği' görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Fas Dışişleri Bakanı, KİK Genel Sekreteri ile "bölgesel güvenliği" görüştü - Son Dakika
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