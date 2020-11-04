Son dakika! Fas'ta Kovid-19 salgınında günlük en yüksek ölü ve vaka sayısı kaydedildi - Son Dakika

Son dakika! Fas'ta Kovid-19 salgınında günlük en yüksek ölü ve vaka sayısı kaydedildi
04.11.2020 23:03
Son dakika haberler: Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında bir günde 82 can kaybı ve 5 bin 745 kişide virüs tespit edilmesiyle günlük en yüksek ölü ve vaka sayısı kaydedildi.
Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında bir günde 82 can kaybı ve 5 bin 745 kişide virüs tespit edilmesiyle günlük en yüksek ölü ve vaka sayısı kaydedildi.
Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 82 kişi daha yaşamını yitirdi böylece toplam can kaybı 3 bin 982'ye yükseldi.
Ülkede 5 bin 745 kişinin enfekte olmasıyla toplam vaka sayısı 235 bin 310'a çıktı.
Bakanlık açıklamasında 3 bin 977 kişinin sağlığına kavuştuğu böylece iyileşen kişi sayısının 193 bin 886'ya ulaştığı belirtildi.
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