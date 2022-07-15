Son dakika: Fas'ta süren yangınların evlere sıçraması nedeniyle 15 köyde 1100 aile tahliye edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika: Fas'ta süren yangınların evlere sıçraması nedeniyle 15 köyde 1100 aile tahliye edildi

15.07.2022 15:56
Son dakika: Fas'ta süren yangınların evlere sıçraması nedeniyle 15 köyde 1100 aile tahliye edildi

Son dakika haberleri: Fas'ın kuzeyinde üç gündür devam eden ve 1000 hektardan fazla ormanlık alana zarar veren yangınların evlere sıçraması nedeniyle 15 köyde 1100 ailenin tahliye edildiği bildirildi.

Fas'ın kuzeyinde üç gündür devam eden ve 1000 hektardan fazla ormanlık alana zarar veren yangınların evlere sıçraması nedeniyle 15 köyde 1100 ailenin tahliye edildiği bildirildi.

Fas İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bu sabah saatleri itibariyle Araiş kentindeki Mebika ormanındaki yangın kontrol altına alındı." denildi.

Açıklamada, Araiş kentindeki yangınların evlerine sıçraması nedeniyle 15 köyde 1100 ailenin tahliye edildiği bilgisi verildi.

Yangınlar neticesinde bir kişi hayatını kaybetmişti.

Fas devlet televizyonuna ait SNRTnews adlı sitede dün yer alan habere göre, yangını söndürmek için bölgeye jandarmaya ait 7, silahlı kuvvetlere ait 4 uçak gönderildi.

Fas haber ajansı MAP'a dün konuşan Ulusal Orman ve İklim Riskleri Yönetim Müdürü Fuad el-Assali, yangınların El-Araiş, Laraş, Titvan, Uvzan ve Taza bölgelerinde iki gündür devam ettiğini aktarmıştı.

Assali, yangınlara çok sayıda ekibin arazi araçları ve uçaklarla müdahale ettiğini belirterek, ordu kuvvetlerinin de söndürme çalışmalarına destek verdiğini kaydetmişti.

Çoğunluğu Laraş ve Uvzan'da olmak üzere 1000 hektardan fazla ormanlık alanın zarar gördüğünü ifade eden Assali, rüzgarın ve sıcak havanın ekiplerin müdahalesini zorlaştırdığını vurgulamıştı.

YORUMLAR
500
Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, 'İçişleri Bakanlığı Eğitim Tesisleri'ne Sahip Çıktı Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, 'İçişleri Bakanlığı Eğitim Tesisleri'ne Sahip Çıktı Sivas'ta 6 ayda trafik kazalarında 10 kişi öldü Sivas'ta 6 ayda trafik kazalarında 10 kişi öldü
Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Fas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika: Fas'ta süren yangınların evlere sıçraması nedeniyle 15 köyde 1100 aile tahliye edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:47 Kuruçeşme'de "Bum Bum" izdihamı! Türkiye'ye gelen Mohamed Ramadan'a bir gecelik eğlence için 5 bin dolar hesap çıktı
15:39 Süt alan yaşlı adam yolda yürürken öldü! Kutu süt üzerine örtülen bezin uçmaması için destek verdi
15:25 Magazin dünyası 15 Temmuz'un 6. yıl dönümünde ABD merkezli FETÖ'yü lanetledi! "Allah bir daha yaşatmasın"
15:12 2 eşini de hamile bıraktı! İngiltere bu olay karşısında ikiye bölündü
14:55 Tokatspor Başkanı Ufuk Akçekaya hakkında yeni gelişme! Nazmi Arıkan cinayetinin baş şüphelisi 2 yıldır Tokat'a gitmemiş
14:51 İzmir'de 15 Temmuz gecesi sela okuduğu için vatan hainlerinin saldırısına uğrayan müezzin: 'Bu darbe olacak' diye bize bas bas bağırıyorlardı
14:35 Küçük çocuğun videosu sosyal medyada gündem oldu: Yine zam gelmiş, bu benim son açmam olabilir
14:10 Altın fiyatlarındaki gerileme sürüyor! Son 11 ayın en dip seviyesini gören altın neden düşüyor?
14:02 Aleyna Tilki'nin şarkı çıkaran annesi Havva Öztel'in sesi tartışma konusu oldu
13:57 Çeyrek finale damga vuran olay! Ebrar Karakurt karşı takıma yaptığı davranışından dolayı Tayland taraftarlarından özür diledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2022 16:06:31. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika: Fas'ta süren yangınların evlere sıçraması nedeniyle 15 köyde 1100 aile tahliye edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement