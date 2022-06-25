Son dakika! Fas'tan İspanya'ya yaşanan göçmen akınında ölü sayısı 37'ye yükseldi - Son Dakika
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Son dakika! Fas'tan İspanya'ya yaşanan göçmen akınında ölü sayısı 37'ye yükseldi

25.06.2022 23:41
Son dakika! Fas'tan İspanya'ya yaşanan göçmen akınında ölü sayısı 37'ye yükseldi

Son dakika haberler... Sivil toplum kuruluşları, İspanya'nın Fas sınırındaki göçmen akını sırasında Fas polisinin göçmenlere sert müdahalesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 37'ye yükseldiğini bildirdi.

Sivil toplum kuruluşları, İspanya'nın Fas sınırındaki göçmen akını sırasında Fas polisinin göçmenlere sert müdahalesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 37'ye yükseldiğini bildirdi.

İspanya'nın Kuzey Afrika topraklarında bulunan ve Fas sınırında yer alan Melilla şehrinde yaşanan göçmen akını ve ardından çıkan olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısının arttığı bildirildi. Çoğunluğunun Sahra Altı Afrika bölgesinden geldiği belirtilen yaklaşık 2 bin göçmen, sınırdaki bariyerlerden atlayarak, İspanya topraklarına geçmeye çalışması üzerine Fas güvenlik güçlerinin sert müdahalesiyle karşılaştı. Sınır bölgesinde temsilcileri bulunan Fas Nador İnsan Hakları Derneği bugün yaptığı açıklamada, edindikleri bilgilere göre 2'si Faslı güvenlik güçlerinden olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısının 37'ye ulaştığını ifade etti.

Hayatını kaybeden göçmenlerin sayısı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Daha önce yapılan açıklamada, 18 göçmenin hayatını kaybettiği, 76 göçmenin ise yaralandığı bildirilmişti. Olayda yaralanan Faslı güvenlik görevlisi sayısının 140 olduğu belirtilirken, 133 göçmenin ise sınırı aşmayı başardığı ifade edilmişti. - MADRİD

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Fas'tan İspanya'ya yaşanan göçmen akınında facia: 18 ölü Fas'tan İspanya'ya yaşanan göçmen akınında facia: 18 ölü
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Fas'tan İspanya'ya yaşanan göçmen akınında ölü sayısı 37'ye yükseldi - Son Dakika

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