Son dakika! Fas ve ABD Dışişleri Bakanları, ikili ilişkiler ve Libya meselesini görüştü - Son Dakika

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile ikili ilişkiler ve Libya dosyası başta olmak üzere güncel bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Burita ile Blinken, İtalya'nın ABD ile ortaklaşa gerçekleştirdiği ve 80'den fazla ülke ve uluslararası kurumların temsilcilerinin hazır bulunduğu DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı çerçevesinde bir araya geldi.

Fas Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Libya ve Afrika'nın Sahel Bölgesi başta olmak üzere ortak öneme sahip bölgesel meseleler masaya yatırıldı.

Blinken, Fas'ın karışıklık ve düzensizlikle nitelenen bir bölgede istikrarın sağlanmasında üstlendiği rolden övgüyle söz etti.

ABD'li Bakan ayrıca Fas Kralı 6. Muhammed'in iklim değişikliğiyle mücadele, yenilenebilir enerjiye yönelik yatırımları ile yeşil ekonomiyi teşvikteki öncü rolünü övdü.