Son dakika: Fas ve Ukrayna Dışişleri Bakanları iki ülke ilişkilerini görüştü - Son Dakika
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Son dakika: Fas ve Ukrayna Dışişleri Bakanları iki ülke ilişkilerini görüştü

01.04.2022 20:25
Son dakika: Fas ve Ukrayna Dışişleri Bakanları iki ülke ilişkilerini görüştü

Son dakika habere göre ?Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba'nın, gıda güvenliği ve ticaret olmak üzere iki ülke ilişkilerini güçlendirme konularını görüştüğü belirtildi.

? Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba'nın, gıda güvenliği ve ticaret olmak üzere iki ülke ilişkilerini güçlendirme konularını görüştüğü belirtildi.

Fas Dışişleri Bakanlığı'ndan sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, Burita ile Kuleba telefon görüşmesi yaptı.

Kuliba, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İki ülke dostane ikili ilişkilere sahip ve biz bu ilişkileri gıda güvenliği, ticaret ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği de dahil olmak üzere tüm alanlarda daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, çarşamba akşamı yayınlanan bir videoda, ülkesinin Fas Büyükelçisi ?Vasilieva Oksana Yuriyivna'yı "diplomasi cephesinde zaman kaybına" neden olduğu gerekçesiyle geri çekmeye karar verdiğini duyurmuştu.

Fas Dışişleri Bakanlığı 26 Şubat'ta, Rusya'nın Ukrayna saldırısına ilişkin olarak, şiddetin çözüm olmadığı ve sorunların güce başvurulmadan çözülmesi gerektiği açıklamasını yapmıştı.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Togo Cumhuriyeti, Ukrayna, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Fas ve Ukrayna Dışişleri Bakanları iki ülke ilişkilerini görüştü - Son Dakika


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