Son dakika: Faslı aktivistlerden, "Batı Sahra'ya karşılık İsrail'le normalleşme" kararına tepki - Son Dakika

Son dakika: Faslı aktivistlerden, "Batı Sahra'ya karşılık İsrail'le normalleşme" kararına tepki

11.12.2020 02:15
Son dakika: Faslı aktivistlerden,

Son dakika habere göre Faslı aktivistler, ABD'nin Fas'ın Batı Sahra'daki egemenliğini tanımasıyla eş zamanlı olarak İsrail'le ilişkilerin normalleştirilmesi kararı alınmasına tepki gösterdi.

Faslı aktivistler, ABD'nin Fas'ın Batı Sahra'daki egemenliğini tanımasıyla eş zamanlı olarak İsrail'le ilişkilerin normalleştirilmesi kararı alınmasına tepki gösterdi.

Normalleşme Karşıtı Fas Gözlemevi Başkanı Ahmed Viyehman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'le normalleşmeye karşı olduklarını ve Batı Sahra'nın Fas toprağı olduğunu teyit etmesi için kimseye ihtiyaç duymadıklarını söyledi.

Viyehman, "Batı Sahra'daki Fas egemenliği konusunda Siyonistlerin nasihatine ve desteğine muhtaç değiliz." dedi.

Gözlemevi'nin Genel Sekreteri Aziz Hennavi ise "Fas halkının, Batı Sahra'ya karşılık İsrail'le normalleşmeyi kabul etmesinin mümkün olmadığını" ifade etti ve bunu "siyasi saçmalık" olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump dün, Fas ile İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Fas, bu kararla birlikte, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Sudan'ın ardından İsrail'le diplomatik ilişki kuran dördüncü Arap ülkesi, Mağrib bölgesi düzeyinde ise tek ülke oldu.

Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Sahra, Fas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Faslı aktivistlerden, 'Batı Sahra'ya karşılık İsrail'le normalleşme' kararına tepki - Son Dakika


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