Son dakika: Fatih Belediye Başkanı Turan'dan dönüşüm plan notuna yönelik açıklama - Son Dakika

Son dakika: Fatih Belediye Başkanı Turan'dan dönüşüm plan notuna yönelik açıklama

17.12.2020 19:23
Son dakika: Fatih Belediye Başkanı Turan'dan dönüşüm plan notuna yönelik açıklama, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, ilçe meclisi, büyükşehir meclisi ve koruma kurulundan oy birliğiyle geçen dönüşüm planı notuna itiraz eden Şehir Plancıları Odasına yönelik İBB Meclisinde yaptığı konuşmada, "3 ayrı disiplinden oy birliğiyle karar verdiği bir yerde Şehir Plancıları...

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, ilçe meclisi, büyükşehir meclisi ve koruma kurulundan oy birliğiyle geçen dönüşüm planı notuna itiraz eden Şehir Plancıları Odasına yönelik İBB Meclisinde yaptığı konuşmada, "3 ayrı disiplinden oy birliğiyle karar verdiği bir yerde Şehir Plancıları Odamızın böyle bir karar alırken, itiraz dahi etmeden planı mahkemeye götürmesini çok değerli meclisimize ve kamuoyunun vicdanına bırakıyorum" dedi.

Fatih'te 10 bin binanın yıkılarak yeniden yapılmasına imkan sağlayan plan düzenlemesi, Fatih Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Koruma Kurulu'ndan geçtiğimiz aylarda oybirliğiyle geçmişti. Planda 1. ve 2. derece koruma bölgeleri, dünya miras alanları, yenileme alanları, Eminönü bölgesi, anıt eser komşulukları kapsam dışında tutuldu. Vatandaşların hak kaybına uğramadan dönüşüm yapabilecekleri plan notuna Şehir Plancıları Odası itiraz etti. Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, bu itiraza yönelik İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Aralık Ayı oturumunda konuşma yaptı.

"Burada bir rant yoktur, burada sadece insanların yaşam hakkını korumak var"

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Şehir Plancılar Odasının itirazına yönelik yaptığı konuşmada, "Bundan 4 ay önce İBB belediye meclisinde Fatih ve başka ilçelere ait önemli bir plan notunu geçirdik biliyorsunuz. Bu plan notu şimdi bu gün gündemin 72. Maddesinde komisyon başkanı arkadaşlarımızla görüştüğümde edindiğim bilgi, İstanbul'un tamamıyla alakalı da yapılaması gereken tavsiye edilen bir karar niyetine dönüşüyor. Bu kararı tekrar hatırlatmak ve belki saygıdeğer İstanbul kamuoyunu bilgilendirmek istiyorum. Bu karar şuydu, daha önce bir plana göre yapılmış, ruhsatı iskanı olan, kaçakları kast etmiyoruz. Tekrar yenilenmek istendiğinde mevcut imar planlarına göre değil, eski koşullardaki haklara göre tekrar yapabilecekleri disiplini oturtmak için bir plan notu geçirdik. Bu plan notunu Fatih'e özel kısmını konuşacak olursak, yaklaşık iki yıl önce ilçe meclisinden geçmiş, 8 ay istisnanız, derinlikli çalışmalarla, hem Fatih'teki bürokrat arkadaşlarımız, hem büyükşehirdeki meclisteki arkadaşlarımızın bir parti farkı gözetmeksizin söylüyorum. Hem komisyon başkanı arkadaşlarımız, hem komisyondaki diğer arkadaşlarımız çalışarak bakın bu mecliste ben uzun yıllar görev yaptım. Bu tür kararlar genellikle oy birliğiyle geçmez. Belki de ilk olan ondan sonra da Avcılar'la ilgili de bu karar çıktı. Doğru bir karar, burada bir rant yoktur, burada sadece insanların yaşam hakkını korumak için. Evlerinde yaşayan hatta tabiri caizse evlerinde yaşamasına ve evleri sakat olduğu için ölmelerine müsaade ettiğimiz insanların evlerini tekrar yapmalarına müsaade edecek bir plan notu, çok derinlikli çalışmalarla yapıldı. Hem ilçe meclisinden hem de İBB meclisinden oy birliğiyle bir karar geçti. Büyükşehir belediye bürokrasisi ve başkanı bunu çok hızlı bir şekilde onayladı" dedi.

"Şehir Plancıları Odamızın itiraz dahi etmeden planı mahkemeye götürmesini meclisimize ve kamuoyunun vicdanına bırakıyorum"

"Biz özel bir mekandayız, Fatih tamamı sit alanı bir bölge, koruma kuruluna gitti biliyorsunuz. Aynı dosyalar, bu da çok rastlanan bir şeydir, koruma kurulunda da dosya çok ufak değişikliklerle oy birliğiyle geçti" diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Turan, "Ama üzüntü verecek bir şeyi paylaşmak istiyorum. Biz bunu konuşurken, 7'nci ayda bu meclisten oy birliğiyle geçti. 9'uncu ayda koruma kurulu da hassasiyetle incelemelerini yaptılar, kendi fikirlerini aks ettirdiler, o da geçti. 8'inci ayın 25'inde bu plan askıya çıktı, 9'uncu ayın 25'inde askıdan indi. Bu büyük bir plan notuna, Fatih'in Eminönü hariç tamamını ilgilendiren bu plan notuna sadece bir itiraz geldi. Bir vatandaşımız tarafından ilçe meclisimiz değerlendirdi, haklı bulmadı. Yüzbinlerce insanın yaşadığı bölgede tek bir itiraz geldi. Şimdi ne oldu arkadaşlar? Bu itirazlar noktasında odalardan hiçbir itiraz gelmedi. Ancak dün elime gelen ve idaremize ulaşan bilgiye göre, dosya ayın 9'uncu ayın 25'inde askıdan indiği için bunlara iki aylık bir mahkeme açma süresi var. Şehir Plancıları Odamız bu plan notuna itiraz ettiler. İki yıldır bu plan notuyla ilgileniliyor. Bu buralarda tartışıldı, meclisimiz halk adına burada olduğu için o öngörüde bulundu. İki aydır bu planımız onaylı, gelen vatandaşımıza ruhsat verebilecek konumdayız. Biz ne yaptık? İnsanlar binlerce insan kapımıza mı yığıldı? Hayır değil. Bir tek bina bu plan notuyla ilgili dönüşüm için müracaat etti. Bu plan notunda bir rant yok. Yaşamını sürdürmeye çalışan insanlarımızın vatandaşlarımızın yaşam haklarını devam ettirebilecekleri bir plan notu. Zaten bu insanlara bir takım gelirler getirecek olsaydı, bu iki aylık süre içerisinde binlerce dosya belediyeden idareye gelmiş olurdu. Ama üzüntü verici olan şey, buna sizlerle paylaşmak istedim, meclis tutanaklarına girsin. Bizden sonraki nesiller, olabilir ki mahkemeler karar verecektir, biz tabi ki savunacağız, bu tutanaklardan faydalansınlar istedim. Biz şimdi mahkemenin önüne çıkacağız. Biz bunu yaparken, bir ilçenin plan notuyla iki yıl boyunca ulaşıp bu noktaya geldiyse Şehir Plancıları Odası şimdi burada bütün ilçelerle ilgili bu kararın çıkarılma istediği var. Meclisimiz komisyonumuz gerçekten tebrik ederim, çok doğru bir karar vermiş. Her ilçe prensip olarak buna evet diyoruz. Bunu her ilçe kendi özeline göre disiple etsin demişler. Muhtemelen eğer buna karşı duruş ve tavır sergileyemezsek. İki yıllık emek mahkeme önünde iptal edilme riskiyle karşı karşıyadır. Bunu bütün meclis üyesi arkadaşlarımızın hem kararlarına sahip çıkması açısındandır ki, 3 ayrı disiplinden oy birliğiyle karar verdiği bir yerde Şehir Plancıları Odamızın böyle bir karar alırken, itirazı dahi olmadın, eğer haklı bir itirazı varsa itiraz edip bu meclislerde değerlendirilebilirdi. İtiraz dahi etmeden planı mahkemeye götürmesini çok değerli meclisimize ve kamuoyunun vicdanına bırakıyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Mehmet Ergün Turan, Karar, Fatih, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Fatih Belediye Başkanı Turan'dan dönüşüm plan notuna yönelik açıklama - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 17 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 243 kişi vefat etti, 27 bin 515 yeni vaka tespit edildi 7 yaşındaki Miraç'ın şırınga çikolatadan ölümüne ilişkin 2 kişi tutuklandı Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları Üniversiteler için "Fuhuş evi" ifadelerini kullanan Prof. Sofuoğlu, sözlerini inkar etti: Nerede söyledim Samsun'da baba ve oğlu, 20 dakika arayla koronavirüsten hayatını kaybetti Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, "Kendi kendine yapmıştır" dedi Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar kırsal bölgelere yöneldi, soba satışları patladı Dini nikahlı eşi tarafından öldürülen kocanın resmi nikahlı eşi konuştu: Bizi kıskandığı için öldürdü
Emre Belözoğlu: Yurt dışındaki bütçe planlamasını F.Bahçe'ye getirmeyi planlıyoruz Emre Belözoğlu: Yurt dışındaki bütçe planlamasını F.Bahçe'ye getirmeyi planlıyoruz         
19:22
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu         
19:02
Kupada Adana Demirspor'a elenen Trabzonspor'da 3 isim kadro dışı bırakıldı Kupada Adana Demirspor'a elenen Trabzonspor'da 3 isim kadro dışı bırakıldı         
17:45
Silahlı saldırıda ağır yaralanan Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun taburcu oldu Silahlı saldırıda ağır yaralanan Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun taburcu oldu         
17:39
Skandalların ardı arkası kesilmiyor! 'CHP Osmangazi İlçe Başkanı, 17 yaşındaki kızı mesajla taciz etti' iddiası Skandalların ardı arkası kesilmiyor! 'CHP Osmangazi İlçe Başkanı, 17 yaşındaki kızı mesajla taciz etti' iddiası         
17:33
Bakan Koca'dan görevden alınan Başhekimle ilgili ilk açıklama: Hemşirelere verilen ceza kabul edilemez Bakan Koca'dan görevden alınan Başhekimle ilgili ilk açıklama: Hemşirelere verilen ceza kabul edilemez         
16:57
Son Dakika: Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem Son Dakika: Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem         
16:50
Ünal Aysal'ın otel olarak işlettiği boğazdaki yalısı Akbank'ın oldu Ünal Aysal'ın otel olarak işlettiği boğazdaki yalısı Akbank'ın oldu         
16:01
Ebru Polat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Ne olur hayvan hakları yasasını çıkartın Ebru Polat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Ne olur hayvan hakları yasasını çıkartın         
15:30
Pınar Gültekin davasının seyrini değiştirecek gelişme! Cemal Metin Avcı'nın aile bireylerinin yargılanmalarının önü açıldı Pınar Gültekin davasının seyrini değiştirecek gelişme! Cemal Metin Avcı'nın aile bireylerinin yargılanmalarının önü açıldı         
15:11
Alman devlet televizyonunda skandal belgesel: Çocuklara terörist elbisesi giydirip PKK propagandası yaptılar Alman devlet televizyonunda skandal belgesel: Çocuklara terörist elbisesi giydirip PKK propagandası yaptılar         
13:37
Halı indirimini gören vatandaşlar korona önlemlerini hiçe saydı Halı indirimini gören vatandaşlar korona önlemlerini hiçe saydı         
13:29
Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı         
13:23
Dünyada hava kirliliği nedeniyle ölen ilk kişi İngiltere'deki 9 yaşındaki küçük kız oldu Dünyada hava kirliliği nedeniyle ölen ilk kişi İngiltere'deki 9 yaşındaki küçük kız oldu         
12:48
Partisinin ismini ve logosunu açıklayan Mustafa Sarıgül: Yol açamayanlar, yoldan çekilecek Partisinin ismini ve logosunu açıklayan Mustafa Sarıgül: Yol açamayanlar, yoldan çekilecek         
12:20
Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı "Bu gece benim sıramdı" diyerek öldürmüş         
07:56
Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu         
23:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2020 19:32:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: Fatih Belediye Başkanı Turan'dan dönüşüm plan notuna yönelik açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei