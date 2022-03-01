Son dakika... Fatih Belediyesi'nden polis adayı gençlere destek - Son Dakika
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Son dakika... Fatih Belediyesi'nden polis adayı gençlere destek

01.03.2022 20:10
Son dakika... Fatih Belediyesi'nden polis adayı gençlere destek

Edinilen son dakika haberine göre Fatih Belediyesi, Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) sınavlarına girmek isteyen gençlere yönelik kurslarda eğitim veriyor.

Fatih Belediyesi, Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) sınavlarına girmek isteyen gençlere yönelik kurslarda eğitim veriyor.

Fatih Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, polis adayı gençler belediyenin başlattığı kursta POMEM'e yönelik yetiştiriliyor.

3 Ocak'ta başlayan ve 5 Ağustos'a kadar devam edecek kursta toplam 137 kursiyer eğitim görüyor.

Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri bir koordinatör ve eğitmen eşliğinde 9 saat süren eğitimle Atatürk Çağdaş Yaşam Çok Programlı Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda sınava hazırlanan gençler, sınav parkuru eğitimi de alıyor.

Parkurlarda çıkışlar ve fotosel bitiş sürelerinin ölçümlerinin de yapıldığı eğitimde, gençlerin sınava adaptasyon sorununu aşmaları da hedefleniyor.

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Fatih Belediyesi, POMEM, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Fatih Belediyesi'nden polis adayı gençlere destek - Son Dakika


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