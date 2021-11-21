Son dakika haberi: Fatih Erbakan: 81 ilde 900'den fazla ilçede teşkilatlanmamızı tamamladık - Son Dakika

Yeniden Refah Partisi kuruluşunun üçüncü yılına özel düzenlenen programda konuşan Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan, 'Üçüncü yılımız hayırlı olsun. 17 Kasım 2019'da partilerini kurarak ne kadar güzel ve doğru adım attığımızı anladım. 81 ilde 900'den fazla ilçede teşkilatlanmamızı tamamladık. Aynen birinci kırk yıl gibi ikinci kırk yılımızda da bereket, feraset, cesaret, dirayet, nezaket, adalet ve merhametle dolu olacağız. Eski hedeflerimize, Yeniden Refah sayesinde ulaşacağız' dedi.

Yeniden Refah Partisi, kuruluşunun üçüncü yılına özel program İstanbul Beşiktaş Mustafa Kemal Merkezi (MKM)?de gerçekleşti. Yeni Refah Partisi Genel Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Doğan Aydal, Naim Öztürk, Zafer Emanetoğlu, Mehmet Aşıla, Cengiz Zor, Cemil Çolak, Mehmet Altınöz ile Genel Başkan Sanat Danışmanı Davut Güloğlu da programa katıldı. İlgilerinden dolayı salondakilere teşekkürlerini ileten Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan, 'Bu günleri görebildiğimiz için Allaha şükürler olsun. 52 yıllık geçmişe sahip olan ve bugün,3'üncü yaşına giren partimizin yıl dönümünde, dünyanın başşehri İstanbul'dayız. Burada bizimle olan herkese ve özellikle de ikinci kırk yılın gençlerine, gençlik teşkilatımıza teşekkür ediyorum' açıklamasını yaptı.

'İSTANBUL ONUN DA ŞEHRİ OLDU'

Üçüncü yıllarına özel olan programı özellikle İstanbul'da gerçekleştirdiklerin vurgulayan Dr. Fatih Erbakan, 'İstanbul demek Fatih Sultan Mehmet, Sultan Abdülhamid Han, Eyüp Hazretleri ve çok sayıda sahabemizin kabri demektir. En son 2011 Şubat'ta da merhum Erbakan Hocamızı da defnettiğimiz yer İstanbul'dur. Bu yüzden İstanbul, onun da şehri olmuştur' şeklinde konuştu.

AMACINDAN ASLA VAZGEÇMEDİ

Salonda yaşanan heyecanı gördüğünde aklına merhum Necmettin Erbakan'ın geldiğini belirten Dr. Fatih Erbakan, 'Keşke o da bu heyecanı yaşasaydı. Merhum Erbakan'ın kurduğu 4 partisi haksız yere kapatılmasına rağmen beşinincisini kurarak her zaman yoluna devam etti. Amaçlarından asla vazgeçmedi. Dünyadaki oyunları çok iyi bilip analiz ediyordu. O her zaman milli görüşçünün nefsini terbiye eden insan olduğunu söylerdi' diye konuştu.

'81 İLDE, 900'DEN FAZLA İLÇEDE VARIZ'

Partilerini kurarken para, tank, top, tüfekle değil imanla hareket edip kazandıklarını belirten Dr. Fatih Erbakan, '17 Kasım 2019'da partilerini kurarak ne kadar güzel ve doğru adım attığımızı anladım. 81 ilde 900'den fazla ilçede teşkilatlanmamızı tamamladık. Hakkari'den Çanakkale'ye, Sinop'tan Antalya'ya kadar bereket ile kalkınmanın sembolü olan başak ve ahlak ve maneviyatın sembolü olan hilalle bezenmiş bayraklarımızla 81 ilimizi bugün itibariyle kuşatmış durumdayız' açıklamasını yaptı.

Yaklaşık 200 bin kadar resmi üyeleri olduğunun altını çizen Dr. Fatih Erbakan, partilerinin Türk siyasetinde büyüyen ve parlayan yıldız olacağını belirtti. Dr. Erbakan, 'Sadece üye ve gönüllülerimizin fedakarlıklarına bağlı olmasına rağmen bu mesafeyi almış olmamız büyük başarıdır' dedi.

'SÖZ VERDİK, ADALETİ SAĞLAYACAĞIZ'

İnsanlara paylaşım ve yönetimde adaleti sağlama sözü veren Dr. Fatih Erbakan, her zaman hizmet edeceklerini söylerek, 'Kuvveti değil hakkı üstün tutacağız, dünyacı değil ahiretçi siyaset anlayışını benimseyeceğiz. Materyalist değil maneviyatçı siyasi inancı benimseyeceğiz. Biz her zaman karşımızdaki kim olursa olsun doğruya doğru, yanlışa da yanlış dedik. Doğruyu rakibimiz de yapsa yanında olduk. Bu şekilde devam edeceğiz' diye konuştu.

'ELEŞTİREL DEĞİL ÇÖZÜM ODAKLIYIZ'

Ayrıca parti olarak sadece eleştirel olmayacaklarını ifade eden Dr. Fatih Erbakan, 'Çözüm de sunacağız. Gençlerimizi de her zaman ön planda tutacağız. İlk sloganımız olan 'burada gelecek var' da bunu yansıtıyor? ifadelerini kullandı.