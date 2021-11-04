Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, eşi Beyza Erbakan'a Kovid-19 tanısı konulduğunu belirterek, "Bu tanı nedeniyle temaslı olma şüphesi bulunduğundan kendimizi kısa bir süre izole etme kararı aldık." bilgisini paylaştı.

Erbakan, yazılı açıklamasında, kısa zaman önce Kovid-19 tanısı konulan eşi ve ailesinin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Eşinin Kovid-19 tanısının, akciğerlerinin görüntüsü üzerinden konulduğunu aktaran Erbakan, şunları kaydetti:

"Bu tanı nedeniyle temaslı olma şüphesi bulunduğundan kendimizi kısa bir süre izole etme kararı aldık. Dolayısıyla ailemizden hiç kimse, biz de dahil olmak üzere PCR testi yaptırmadık. Ortada böyle bir test sonucu da yok."

Daha önce "Kovid-19 diye bir şey yoktur" ifadesini kullanmadığını vurgulayan Erbakan, virüsün olduğunu, ancak virüsle mücadele yönteminin yanlış olduğunu söylediğini belirtti. Erbakan, "Koronavirüs süreciyle ilgili bugüne kadar ne söylediysek bugün de aynı şeyi söylüyoruz, söylediğimiz her şeyin bugün de sonuna kadar arkasında duruyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Erbakan, Kovid-19'a yakalanan vatandaşlara acil şifalar diledi.