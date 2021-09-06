Son Dakika: Fatih Karagümrük, Caner Erkin'i resmen kadrosuna dahil etti

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın isteği doğrultusunda kadro dışı bırakılan Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu. Milli futbolcu, kendisini Fatih Karagümrük'e bağlayan sözleşmeye imzayı attı.

TRANSFERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR

Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'den Milli oyuncu Caner Erkin'i kadromuza kattık" ifadelerine yer verildi.

"CANER ERKİN'E BUGÜNE KADARKİ EMEKLERİ VE HİZMETLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"

Caner Erkin'in takımdan ayrılığı sonrası Fenerbahçe'den yapılan açıklamada ise, "Fenerbahçe formasıyla şampiyonluklar ve kupalar kazanan, taraftarımızdan 'fişek' lakabını alan Caner Erkin'e bugüne kadarki emekleri ve hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.