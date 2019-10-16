Son Dakika Haberleri: Son Dakika: Fatih Karagümrük'ün yeni hocası Erkan Zengin
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Son Dakika: Fatih Karagümrük'ün yeni hocası Erkan Zengin

7 dakika önce

TFF 1'inci lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te Cüneyt Dumlupınar'dan boşalan teknik direktörlük görevine Erkan Zengin getirildi.

Son Dakika: Fatih Karagümrük'ün yeni hocası Erkan Zengin, System.String[]

TFF 1'inci lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te Cüneyt Dumlupınar'dan boşalan teknik direktörlük görevine Erkan Zengin getirildi.


Ajansspor'un haberine göre Erkan Zengin hem futbolcu hem de teknik adam olarak İstanbul ekibinde görev yapacak. Mustafa Özer'in ise hem pro lisansı kullanılacak hem de Erkan Zengin'in ekibine dahil olacak.


Fatih Karagümrük, ligde geride kalan 7 haftada topladığı 12 puanla 5'inci sırada yer alıyor.


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Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Erkan Zengin, Dumlupınar, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 05:02 
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