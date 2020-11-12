Son dakika... Fatih'te 10 bin binayı kapsayan plan düzenlemesine ilgi artıyor - Son Dakika

Son dakika... Fatih'te 10 bin binayı kapsayan plan düzenlemesine ilgi artıyor

12.11.2020 12:21
Son dakika... Fatih'te 10 bin binayı kapsayan plan düzenlemesine ilgi artıyor, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Fatih Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Koruma Kurulunca alınan ilçede tarihi alana uzak 10 bin binanın, hak kaybı olmadan sahiplerince yenilenebilmesine ilişkin karar uyarınca iki ayda 750 vatandaşla görüşüldü.

Fatih Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Koruma Kurulunca alınan ilçede tarihi alana uzak 10 bin binanın, hak kaybı olmadan sahiplerince yenilenebilmesine ilişkin karar uyarınca iki ayda 750 vatandaşla görüşüldü.

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, sürece ilişkin son durumu, Karagümrük Mahallesi Dumlupınar Sokak'ta yönetim olarak yenileme kararı alınan Dumlupınar Apartmanı'nın önünde basın mensuplarına değerlendirdi.

Fatih'in tarihi bir bölge ve eski bir yerleşim alanı olduğunu hatırlatarak, ilçedeki betonarme binaların yaklaşık yüzde 90'ının 1999 yılı öncesi yapıldığını belirten Turan, dolayısıyla binaların beklenen bir İstanbul depreminde hasar riskinin daha yüksek olacağını söyledi.

Bu açıdan Fatih'te bir sorun olduğuna değinen Turan, "Fatih'te bir ruhsata göre yapılmış binaları dahi vatandaşlar yenilemeye kalksa, evlerinde bir ya da iki kat eksilme söz konusuydu. Dolayısıyla hiç kimse istese de evlerini yenileyemiyordu. Dolayısıyla biz de bunu düşünerek ağustos ayında İlçe Meclisi, İBB Meclisi ve kurullardan kararımızı çıkarttık. Şu anda vatandaşlarımızın eski binalarını yeniden yapmak istediklerinde önlerinde bir engel kalmadı. Bu Fatih için 20-30 yıldır beklenen bir hadise. Bunu biz vatandaşlarımıza tekrar duyuyoruz." diye konuştu.

Her hafta 100-150 vatandaş bilgilendiriliyor

Yaklaşık 2 aylık süre içinde 750'e yakın vatandaşla görüşme yapıldığını, her hafta 100-150 vatandaşı bilgilendirdiklerini aktaran Turan, sözlerine şöyle devam etti:

"Vatandaşlara her türlü teknik desteği veriyoruz. Devletimizin bazı birimlerinin kira yardımı var. Vatandaşımızın parası yoksa ya kira yardımını kullanmak zorunda ya da kullanacağı kredinin belli bir kısmının faizini devletimiz destekliyor.

Sevindirici olan şey, Fatih'te vatandaşlarımızın geleceklerini, çocuklarını, evlerini korumak adına bu dönüşümle alakalı bir hareketlenme başladı. Biz de bununla alakalı bir ofis kurduk. Yetkin ve tecrübeli bir ekibimiz var. Gelen vatandaşlarımıza teknik ve finansal bilgilendirme yapıyoruz. Bu bir ekosistem. Bu binaların yıkılıp yapılması için bunu yapacak müteahhitlik sisteminin de oluşması lazım. Bu ekosistemin de altyapısı oluşmaya başladı. Vatandaşlarımız belediyede, yetkin müteahhitlerle görüşmelerini yapıyor. Bu yasa kapsamındaki ilk binayı da yıkmış olacağız."

"Her depremden sonra vatandaşlarımızda tekrar bir hareketlenme var"

"Fatih ve buna benzer ilçelerimiz mutlak surette dönüşmek zorundadır." diyen Turan, şunları kaydetti:

"Bunun dönüşümü için devletimizin iyi imkanları var. Vatandaşlarımız da tasarruflarıyla bunu desteklemeli ya da eğer 100 metrekarede yaşıyorsa belki 70-80 metrekare bir eve razı olarak kendi içinde bir sistem oluşturmalı.

Her depremden sonra vatandaşlarımızda tekrar bir hareketlenme var. Şu anda Fatih'te de evlerin dönüşümü konusu masada olan, vatandaşlarımızın nezdinde konuşulan bir konudur. Ben teknik bir adamım, geçmiş mesleki disiplinlerim ve yaptığım görevler bunları söylememi gerektiriyor. Kentsel dönüşüm İstanbul'da yaşayan hiç kimsenin, hele 1999 yılı öncesinde yapılan binalarda yaşayan vatandaşlarımızın asla vazgeçemeyeceği bir konudur. Gündemimizde olmalıdır."

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, kentsel dönüşüme kamu, vatandaş ve teknik tarafın fedakarlık bilinciyle yaklaşması gerektiğini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Kentsel dönüşüm, evlerin yenilenmesi bir kazanç aracı değildir. Buna bizim yaşamımızı, geleceğimizi koruyan bir olay olarak bakmamız lazım. Zaman zaman herkesin algısında bir yanlışlık var. Ben şöyle tabir ediyorum; gömleğin düğmelerini bazen yanlış iliklediğimizde sonuna da yanlış gidiyoruz. Doğru bir perspektiften bakmamız lazım. Herkes fedakarlık bilinciyle yaklaşmalı. Geleceğimizi kurtarmak zorundayız. Umut ediyoruz Fatih'te yıllardır beklenen vatandaş ve yerinde dönüşüm odaklı kentsel dönüşümde başarı elde edeceğiz."

"43 yıllık binamızın depreme dayanıklı olmadığını öğrendik"

Dumlupınar Apartmanı'nın yöneticisi Cem Yalçın da apartman sakinleri olarak binalarını yeni plan düzenlemesi kapsamında yenilemeye karar verdiklerini anlattı.

Bir firmaya yaptırdıkları ölçüm sonucunda 43 yıllık binalarının depreme dayanıklı olmadığını öğrendiklerini belirten Yalçın, bunun üzerine apartman sakinleriyle yaptıkları toplantıda, binayı yıktırma kararı yönünde çoğunluk elde ettiklerini söyledi.

Yeni plan düzenlemesi kapsamında hak kaybına uğramadan bu dönüşümü gerçekleştirebileceklerini öğrendiklerini aktaran Yalçın, "Bu süreci hızlandırdık 'Nasıl bir yol izleyelim?' diye. Sonuçta hepimizin maddi sıkıntısı var. Bununla ilgili devletimizin. verdiği kredi desteği de var. Çoğu mal sahibi için maalesef bu kredi de yetersiz. Onlar da akrabalarından isteyecekler." dedi.

Bu karardan ev sahibi olarak mutlu olduklarını çünkü eski yönetmeliğe göre hak kaybının söz konusu olduğunu dile getiren Yalçın, "Bizim için çok zor bir süreçti. Bize birebir yapılacağı söylenince çok rahatladık." ifadelerini kullandı.

Yalçın, birçok binanın dış cephesi düzeltilince yeni görüntüsü verildiğini belirterek, şunları aktardı:

"Ama karot ölçümü aldırsınlar, hepsi çürük çıkacak. Önce can mı para mı? Biz de elimizi taşın altına koyduk. Bizim de paramız tam yetmiyor ama akrabalarımızdan, ondan bundan alıp yapacağız. Çünkü canımı düşünmek zorundayım. Bizim bina 43 senelik bir bina. Diğer binalar da öyle, hepsinde aynı sıkıntı var. Dıştan yenileyince insanın içi biraz daha rahat oluyor ama sadece içi rahat oluyor. Gerçek o değil aslında. Herkesin bir şekilde bu yola girmesi lazım."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fatih Belediyesi, uzak filmi, Fatih, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Fatih'te 10 bin binayı kapsayan plan düzenlemesine ilgi artıyor - Son Dakika


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