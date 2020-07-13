Son Dakika | Fatih'te aile boyu yankesiciler polise yakalandı - Son Dakika

Son Dakika | Fatih'te aile boyu yankesiciler polise yakalandı

Son dakika 3. sayfa haberi: - Fatih'te aile boyu yankesiciler polise yakalandı Aile boyu yankesicilik kamerada Fatih'in ticaret merkezlerinden Eminönü'nde vatandaşların bebek arabalarındaki para dolu çantayı çalan aynı aileden biri çocuk 4 kişi yakalandı.

- Fatih'te aile boyu yankesiciler polise yakalandı

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Aile boyu yankesicilik kamerada

İSTANBUL - Fatih'in ticaret merkezlerinden Eminönü'nde vatandaşların bebek arabalarındaki para dolu çantayı çalan aynı aileden biri çocuk 4 kişi yakalandı. Aile boyu yankesicilik ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre; yankesicilik olayı 1 Temmuz tarihinde saat 18.30 sıralarında Rüstempaşa Mahallesi Eminönü Meydanda yaşandı. Çocuklu bir kadının bebek arabasına asılı duran içinde 2 bin 800 lira para dolu çantası, yanına yaklaşan biri çocuk üç kişi tarafından 'oyalama' yöntemi ile çalındı. İddiaya göre, Yağmur T. (32), gözüne kestirdiği bankta oturan kadınları "oyalama" yöntemi ile perdelerken, Aykut D.ise bebek arabasındaki çantayı asıldığı yerden alarak el çabukluğu ile beraberindeki küçük yaştaki bir kız çocuğuna verdi. Yankesiciler daha sonra olay yerinden uzaklaşarak kendilerini bekleyen araçtaki Ayşe D.ile birlikte kayıplara karıştı. Bu sırada çantasının çalındığını daha sonra fark eden kadın durumun polise bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eminönü Meydanı'da geniş çaplı inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında yankesicilik olayını gerçekleştirdiği kamera kayıtlarından tespit edilen Aykut T. (31), Yağmur T. isimli şahıslar Fatih'te, Ayşe D. isimli kadın ise Beyoğlu'nda dün yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden Ayşe D. polisteki işlemlerinin ardından aynı gün adli makamlarca serbest bırakılırken, Aykut T. ve Yağmur T. ise bu sabah adliyeye sevk edildi. Yankesicilik olayına karışan kadınlardan birinin hamile olduğu dikkat çekerken, olaya adı karışan çocukla ilgili işlem yapılmadığı öğrenildi.

Öte yandan yankesicilik olayı çevredeki güvenlik kamera kayıtlarına saniye saniye yansıdı. Elde ilden görüntülerde bir kadın, bebek arabalı bir kadının yanına yaklaşarak oyalıyor, erkek şüpheli de el çabukluğu ile bebek arabasındaki çantayı alıp yanındaki çocuğa verdiği görülüyor.

Eminönü, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 15:19 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Fatih'te aile boyu yankesiciler polise yakalandı - Son Dakika
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