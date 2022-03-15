Fatih'te ayakkabı imalathanesinde yangın paniği - Son Dakika
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Fatih'te ayakkabı imalathanesinde yangın paniği

15.03.2022 16:27

Fatih'te ayakkabı imalathanesinde yangın paniği Fatih'te 5 katlı binada bulunan ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı.

Fatih'te ayakkabı imalathanesinde yangın paniği

İSTANBUL - Fatih'te 5 katlı binada bulunan ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altında alınırken, dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Şehsuvarbey Mahallesi Kadırga Hamamı Sokak'ta 5 katlı binanın 4'üncü katında bulunan ayakkabı atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Atölyede bulunan yanıcı maddelerin de etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangını kısa sürede kontrol altında alırken, binadan bulunanlar tahliye edildi. Dumandan etkilenen bir kişi, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Fatih'te ayakkabı imalathanesinde yangın paniği
Fatih'te ayakkabı imalathanesinde yangın paniği
Fatih'te ayakkabı imalathanesinde yangın paniği
Fatih'te ayakkabı imalathanesinde yangın paniği

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te ayakkabı imalathanesinde yangın paniği - Son Dakika


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