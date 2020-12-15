Fatih'te bekçilere ateş eden 3 şüpheli şahıstan 1'i bacağından vurularak etkisiz hale getirtildi - Son Dakika

Fatih'te bekçilere ateş eden 3 şüpheli şahıstan 1'i bacağından vurularak etkisiz hale getirtildi

15.12.2020 00:59

Fatih'te bekçilere ateş eden 3 şüpheli şahıstan 1'i bacağından vurularak etkisiz hale getirtildi Fatit'te bekçilerin dur ihtarına uymayarak kaçan üç şahıstan biri bacağından vurularak yakalandı.

Fatih'te bekçilere ateş eden 3 şüpheli şahıstan 1'i bacağından vurularak etkisiz hale getirtildi

İSTANBUL - Fatit'te bekçilerin dur ihtarına uymayarak kaçan üç şahıstan biri bacağından vurularak yakalandı.

Olay bu akşam 23.00 sıralarında Fatih Aksaray Küçük Langa caddesinde yaşandı. Sokakta devriye gezen bekçi ekipleri şüphelendikleri üç şahsı durdurarak kimlik kontrolü yapmak istedi. Şüpheli şahıslar bekçilerin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı ve bekçilere ateş açtı. Bekçiler de silahlı saldırıya karşılık verdi. Bir kişi bacağında vurularak etkisiz hale getirildi. Vurulan kişinin üzerinden 2 adet silah ve bir miktar ziynet eşyası çıktı. Diğer iki şüpheli şahıs ise ara sokaklara kaçarak izlerini kaybettirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı adamı hastaneye kaldırdı. Olay yeri inceleme ekipleri ise yerde bulunan silah ve boş kovanlar üzerinde inceleme yaptı. Kaçan iki kişini yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Fatih'te bekçilere ateş eden 3 şüpheli şahıstan 1'i bacağından vurularak etkisiz hale getirtildi
Fatih'te bekçilere ateş eden 3 şüpheli şahıstan 1'i bacağından vurularak etkisiz hale getirtildi
Fatih'te bekçilere ateş eden 3 şüpheli şahıstan 1'i bacağından vurularak etkisiz hale getirtildi
Fatih'te bekçilere ateş eden 3 şüpheli şahıstan 1'i bacağından vurularak etkisiz hale getirtildi

Fatih, Silah, Bekçi, Ateş, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te bekçilere ateş eden 3 şüpheli şahıstan 1'i bacağından vurularak etkisiz hale getirtildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, canlı yayında fena coştu: Patriot'suz 48 saatte Tel Aviv'den girer Kudüs'ten çıkarız ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulaması Yunanistan'ı sevindirdi: Memnuniyetle karşılıyoruz BluTV, 'Çıplak' dizisini yayından kaldırdı Son Dakika: Tüm anaokullarında yüz yüze eğitime geçiliyor ABD yaptırımlarının hedefindeki İsmail Demir'den ilk açıklama: Benim ve ekibimin duruşunu değiştirmeyecek Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan yaptırım tepkisi: ABD'yi vahim yanlıştan dönmeye davet ediyoruz Son Dakika: ABD, Türkiye'ye uygulanacak S-400 yaptırımlarını açıkladı! Listede bir kurum, 4 de bürokrat var Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esnafa 3 ay süreyle ayda bin lira destek ödemesi, 750 lira da kira ödemesi yapacağız
Meral Akşener'den ABD'nin yaptırım kararına tepki: Şımarıklık Meral Akşener'den ABD'nin yaptırım kararına tepki: Şımarıklık         
00:54
ABD Dışişleri'nden tuhaf açıklama: Türkiye'ye yaptırımların asıl hedefi Rusya ABD Dışişleri'nden tuhaf açıklama: Türkiye'ye yaptırımların asıl hedefi Rusya         
00:12
Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi 11'i seçildi! Gözler efsane futbolcuyu aradı Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi 11'i seçildi! Gözler efsane futbolcuyu aradı         
23:58
PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi         
23:07
Küçük Yağmur'a tacizde bulunup ölümüne sebebiyet veren sapığa 12 yıl hapis cezası Küçük Yağmur'a tacizde bulunup ölümüne sebebiyet veren sapığa 12 yıl hapis cezası         
22:27
Yalova'da 40 günlük su kaldı, acil durum yönetimi kararı alındı Yalova'da 40 günlük su kaldı, acil durum yönetimi kararı alındı         
21:37
17 yaşındaki genç, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti 17 yaşındaki genç, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti         
21:21
Son Dakika: Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Son Dakika: Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak         
20:20
12 yaşındaki kız çocuğu, kendisini iple doğalgaz borusuna asarak intihar etti 12 yaşındaki kız çocuğu, kendisini iple doğalgaz borusuna asarak intihar etti         
19:08
Yargıtay'dan 2 önemli maske kararı: Polis ceza kesemez, caddelere uyarı levhası asılmalı Yargıtay'dan 2 önemli maske kararı: Polis ceza kesemez, caddelere uyarı levhası asılmalı         
17:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir sonrası Ruhani'den ilk açıklama: Mesele kapanmıştır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir sonrası Ruhani'den ilk açıklama: Mesele kapanmıştır         
16:49
Kısıtlama saatine gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler Kısıtlama saatine gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler         
16:36
Dağlık Karabağ'da ateşkes bozuldu! Rusya, çatışmanın yaşandığı iki köye yerleştiğini harita ile duyurdu Dağlık Karabağ'da ateşkes bozuldu! Rusya, çatışmanın yaşandığı iki köye yerleştiğini harita ile duyurdu         
13:49
Borsanın en değerli şirketleri sıralamasında zirve Ereğli Demir Çelik'in oldu Borsanın en değerli şirketleri sıralamasında zirve Ereğli Demir Çelik'in oldu         
13:27
Malatya yenilgisi sonrası Ali Koç'tan Erol Bulut kararı Malatya yenilgisi sonrası Ali Koç'tan Erol Bulut kararı         
11:11
Acun Ilıcalı, Reynmen ve Berkcan Güven iddiaya girdi! Kaybeden lüks otomobil alacak Acun Ilıcalı, Reynmen ve Berkcan Güven iddiaya girdi! Kaybeden lüks otomobil alacak         
08:16
Hülya Açıkgöz ihanete uğradığı ileri sürülen kardeşi Hadise'ye boynuz emojisiyle gönderme yaptı Hülya Açıkgöz ihanete uğradığı ileri sürülen kardeşi Hadise'ye boynuz emojisiyle gönderme yaptı         
07:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2020 01:21:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Fatih'te bekçilere ateş eden 3 şüpheli şahıstan 1'i bacağından vurularak etkisiz hale getirtildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei