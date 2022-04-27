Son dakika: Fatih'te bıçaklı dehşet kamerada : 1 ölü - Son Dakika
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Son dakika: Fatih'te bıçaklı dehşet kamerada : 1 ölü

27.04.2022 10:27

Gelen son dakika haberlerine göre İstanbul Fatih'te yabancı uyruklu 2 kişi arasında yaşanan bıçaklı kavgada boynundan yaralanan 1 kişi hayatını kaybetti.

İstanbul Fatih'te yabancı uyruklu 2 kişi arasında yaşanan bıçaklı kavgada boynundan yaralanan 1 kişi hayatını kaybetti. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü İskenderpaşa Mahallesi'nde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, yabancı uyruklu 2 kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Taraflardan biri cadde üzerinde otomobiliyle seyir halindeyken diğeri aracın arkasından koştu. Otomobilin kapısını açan katil zanlısı, sürücüye saldırmaya başladı. Otomobilde bulunan diğer kişilerin de araya girmesinin ardından katil zanlısı belinden bıçağını çıkardı. Otomobil sürücüsünü bıçakla boynundan yaralayan katil zanlısı olay yerinden uzaklaştı.

POLİS HER YERDE ŞÜPHELİYİ ARIYOR

Aldığı bıçak darbesiyle kan kaybeden adam arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü. Yaralı adam yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

OLAY ANI KAMERADA

Cinayet anı bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, katil zanlısının otomobilin peşinden koştuğu görülüyor. Aracından inen adamı bıçaklayan şüpheli olay yerinden uzaklaşıyor. Yaralı adam arkadaşları tarafından hastaneye götürülüyor.

"BOYNUNDAN BIÇAKLAMIŞ"

Yaşananları anlatan esnaf Mehmet Çarıkçı, "2-3 gün önceydi. Bir tane uzun boylu adam geldi. Yaşlı adamı bıçakladı. Boynundan bıçaklamış. Ölen de Iraklı. Vuran da Iraklı. Adam arabada öldü. Hastaneye yetişmedi" dedi.

"ÇOK KAN KAYBEDİYORDU"

Olayın iftar vakti yaşandığını ifade eden esnaf Erkan Başer, "Müşteriler vardı. Kalabalıktı. En son fark ettiğimde olay yaşanmıştı. Kalbinin üst kısmından bıçaklanmıştı. Adam ayakta gezip duruyordu. En son alıp götürdüler. Kanayan yerini tutuyordu. İnsanlar bağırdı. 'Ambulans çağırın' diye. Çok kan kaybediyordu" dedi.

(Caner Sönmez - Davut Has-İHA)

Son dakika: Fatih'te bıçaklı dehşet kamerada : 1 ölü
Son dakika: Fatih'te bıçaklı dehşet kamerada : 1 ölü
Son dakika: Fatih'te bıçaklı dehşet kamerada : 1 ölü
Son dakika: Fatih'te bıçaklı dehşet kamerada : 1 ölü

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Cumartesi, İstanbul, Fatih, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Fatih'te bıçaklı dehşet kamerada : 1 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Fatih'te bıçaklı dehşet kamerada : 1 ölü - Son Dakika
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