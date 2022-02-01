Son dakika gündem: Fatih'te cami çıkışı bıçaklı saldırı davasında mütalaa - Son Dakika

Fatih'te camiden çıkmasını beklediği kişiyi göğsünden vurarak yaralayan ve kendilerini ayırmaya gelen diğer bir kişinin de bacağından yaralanmasına sebep olan sanığın yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcılık, şahsın 2 ayrı suçtan 17 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Fatih'te 22 Şubat 2021 günü, namaz kılmak için camiye giden müşteki Hamdi Özçelik'i namaz çıkışı göğsünden silahla vurarak yaralayan ve o sırada kavgayı ayırmaya gelen Veysi Toka'yı da bacağından yaralayan sanık Mehmet Kırbıyık'ın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 7'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Mehmet Kırbıyık ve taraf avukatları hazır bulundu.

"SANIK, ABDESTİNİN OLDUĞUNU SÖYLEMESİNE RAĞMEN CAMİYE GİRMEMİŞTİR, MÜVEKKİLİ BEKLEMİŞTİR"

Duruşmada müşteki Hamdi Özçelik'in avukatı Mustafa Tırtır, olaya ilişkin kamera görüntülerine bakıldığında her şeyin çok açık ve net olduğunu söyleyerek, "Hayati bölgelere doğru ateş edilmiştir. Yerdeyken silahın doğrultulduğu kamera görüntüleriyle sabittir. Sanık, abdestinin olduğunu söylemesine rağmen caminin içerisine girmemiştir, müvekkili beklemiştir. Caminin dışarısından içeriye bakarak müvekkili aramaktadır ve camiden çıkarken müvekkilin sanıktan bir adım ötede olduğu ve aralarında bir konuşma yaşanmadığı çok açıktır. Neyse ki sanığın ikinci girişiminde silah patlamamış ve müvekkilim hayatta kalabilmiştir. Sanık Mehmet Kırbıyık'ın 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan herhangi bir indirim yapılmaksızın cezalandırılmasını talep ederiz" dedi.

MÜTALAA AÇIKLANDI, 17 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık Mehmet Kırbıyık'ın, müşteki Hamdi Özçelik'e yönelik, müştekinin yaralanmasının boyutu da nazara alınarak 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar, müşteki Veysi Toka'ya yönelik ise 'olası kastla silahla kasten yaralama' suçundan 7,5 aydan 2 yıl 3 aya kadar olmak üzere toplamda 9 yıl 7,5 aydan 17 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Mütalaaya karşı diyecekleri sorulan tutuklu sanık Mehmet Kırbıyık, savunma yapabilmek için süre talep ederken, sanık avukatı da mütalaayı kabul etmediklerini söyledi. Mahkeme, sanık tarafına mütalaaya karşı savunma yapabilmeleri için süre verilmesine ve sanık Mehmet Kırbıyık'ın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, yanında ruhsatsız silah taşıyan şüpheli Mehmet Kırbıyık'ın, cami önünde beklediği müşteki Hamdi Özçelik'i caminin çıkışında silahla göğsünden yaraladığı ve o sırada camiden çıkıp kendilerini ayırmaya çalışan diğer müşteki Veysi Toka'yı da bacağından yaraladığı anlatıldı.

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Mehmet Kırbıyık'ın, Fatih'te bulunan Atik İbrahim Paşa Camii avlusu girişine gelerek etrafı yokladığı, içeride namaz kılan müşteki Hamdi Özçelik'e bakındığı, caminin içinde kendisiyle karşılaşıp konuştuğu, daha sonra namaz çıkışında dışarıda beklediği ve müşteki çıktığında silahla ateş ederek göğsünden yaraladığı kaydedildi. Şüpheli ile müşteki arasında yaşanan arbede sırasında, şüpheli Mehmet Kırbıyık'ın silahını tekrar ateşlediğinin anlatıldığı iddianamede, namaz sonrası camiden çıkmakta olan, olayla hiçbir alakası olmayan ve kendilerini ayırmaya çalışan diğer müşteki Veysi Toka'nın da bacağından yaralandığı aktarıldı.

Savcılıkça hazırlanan iddianamede, şüpheli Mehmet Kırbıyık'ın müştekiyi bekleyerek eylemini gerçekleştirmek için uygun koşulu kolladığı, eylemini tasarlayarak gerçekleştirdiğinin anlaşıldığı, müşteki Hamdi Özçelik'i göğsünden yaraladıktan sonra eylemini sonlandırmayarak tekrar çıkan arbedede yeniden ateş etmesiyle müşteki Veysi Toka'yı yaraladığı ve eylemin sonuçlarını öngörmesine rağmen işlemiş olduğu anlatıldı. İddianamede şüpheli Mehmet Kırbıyık'ın müşteki Hamdi Özçelik'e yönelik 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 21 yıla kadar, müşteki Veysi Toka'ya yönelik ise 'olası kastla silahla kasten yaralama' suçundan 7,5 aydan 2 yıl 3 aya kadar olmak üzere toplamda 20,5 yıldan 23 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

(Sema Demir - İrem Demir/ İHA)