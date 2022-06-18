Son Dakika | Fatih'te emniyete ait depoda yangın (4) - Son Dakika
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Son Dakika | Fatih'te emniyete ait depoda yangın (4)

18.06.2022 18:44

Son dakika haber: Fatih'te, emniyete ait bir depoda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Fatih'te, emniyete ait bir depoda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Nişanca Mahallesi Sevgi Sokak'ta, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğüne ait olduğu öğrenilen bir depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangı çıktı.

Yangın kısa sürede büyürken itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

İtfaiyenin depoda başlayan yangına müdahalesi sürüyor.

Söz konusu depoda, Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonlarda ele geçirilen kaçak ürünlerin tutulduğu öğrenildi.

Olay yerine çıkan tüm sokak ve caddeler trafiğe kapatılırken güvenlik önlemi alındı.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Fatih'te emniyete ait depoda yangın (4) - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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