Son dakika: Fatih'te filyasyon ekibini bıçakla tehdit eden taksici kamerada - Son Dakika

Fatih'te görevli oldukları araç içindeki filyasyon ekibi 3 sağlık çalışanına bıçak gösteren ve tehditlerde bulunan taksi sürücüsü tutuklandı. Saldırgan sürücünün bıçak göstermesi ve tehditlerde bulunması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçen Pazartesi günü tek şeritli Kocasinan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; içerisinde 3 sağlık personelinin bulunduğu filyasyon aracı cadde üzerinde bir taksi sürücüsü ile karşı karşıya geldi. Duruma sinirlenen taksi sürücüsü, araçlarında bulunan filyasyon ekibine bıçak göstererek tehditlerde bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin çalışmasıyla sürücü Hüseyin D. dün akşam saatlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen sürücü çıkarıldığı mahkemece "Silahla Tehdit" ve "Hakaret" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, taksi şoförünün bıçak göstermesi ve tehditleri filyasyon ekibindekilerden birinin cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL