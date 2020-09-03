Fatih Topkapı'da, tarihi surların üzerinde dolaşarak tehlikeli hareketler yapan gençler, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Topkapı'da bulunan tarihi surlarda yenileme çalışmaları sürerken, halka açık alanda surların üzerine çıkan 4 genç, surlarda atlayarak gezmeye başladı. Gençlerin surların tepesindeki tehlikeli eğlencesini vatandaşlar cep telefonu kamerası ile kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 10:14 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Fatih'te gençlerin surlardaki tehlikeli oyunu kamerada - Son Dakika