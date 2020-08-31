Son Dakika | Fatih'te havaya ateş edilen düğün konvoyunda bir kişi gözaltına alındı
Son dakika habere göre Fatih'te trafiği tehlikeye sokacak şekilde ilerleyen düğün konvoyunda havaya ateş açıldı.
Fatih'te trafiği tehlikeye sokacak şekilde ilerleyen düğün konvoyunda havaya ateş açıldı. Polisin müdahale ettiği olayda 1 kişi gözaltına alındı.
Fatih'te Turgut Özal Millet Caddesi'nde yaklaşık 10 araçlık düğün konvoyundan seyir halindeyken havaya ateş eden kişiler, zaman zaman araç camlarından dışarı sarkarak trafiği tehlikeye attı. Gelin arabasının önünü de kesmeye çalışan konvoydaki araçlar bir süre trafiğin durmasına neden oldu. Tabanca ile havaya ateş etmeye devam eden konvoydaki kişiler, polis denetimine yakalandı. Yunus polisler tarafından durdurulan konvoyda bir ruhsatsız tabanca ve 4 adet mermi ele geçirildi. Tabancayla havaya ateş eden M. Ö. gözaltına alınırken konvoydaki araçlara da koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle ceza kesildi.
Fatih, Güncel, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 10:11 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Fatih'te havaya ateş edilen düğün konvoyunda bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Koronavirüs aşısını bulan Ruslardan bir güzel haber daha: Kasım-Aralık gibi uygulayacağız Son Dakika: Giresun'daki selden etkilenen esnafın 50 bin liraya kadar olan zararları hibeyle karşılanacak Al Nassr, Mesut Özil'e yıllık 20 milyon dolar maaş teklif etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı Giresun'da vatandaşlarla buluştu Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı Öfkeden ne yapacağını şaşırdı! İşten çıkarıldığını öğrenince iş yerinin aracını kolonya ile ateşe verdi Son Dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Papa Francis'in Doğu Akdeniz çağrısına destek Ameliyatsız zayıflama mümkün mü? Meltem Şarkışlalı, tek seansta 2 beden incelten TeslaSlim yöntemini anlattı Kadınların tartışması bıçaklı kavgaya döndü: 2 yaralı, 8 gözaltı İşte Benim Stilim'in yarışmacısı Nihal Candan'ın sevgilisi binadan düşüp yoğun bakıma kaldırıldı Konvoy yasağına rağmen şehir turunda havaya ateş açıldı, 5 yaşındaki çocuk yaralandı İnsanlıktan nasibini almamış! Kimseye aldırış etmeden plajdaki çöp kutularını denize attı Mansur Yavaş'ın aşure gönderdiği hemşire tecavüzle tehdit edildi Yunus Bülbül, "Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü" sözlerine açıklık getirdi Manchester City Messi'ye 250 milyon euro imza parası, 100 milyon euro da maaş teklif etti