Son dakika haber... Fatih'te havaya rastgele ateş eden şüpheli yakalandı - Son Dakika

Fatih'te psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen ve havaya rastgele ateş eden şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, şüpheli Ümit A., Cerrahpaşa Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın en üst katındaki evinden çocuklarını dışarı çıkardıktan sonra pompalı tüfek ve tabanca kullanarak camdan havaya rastgele ateş açtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi.

Özel harekat polisleri, eve girerek şüpheli Ümit A'yı etkisiz hale getirip gözaltına aldı.

Şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.