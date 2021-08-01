Fatih'te hurdalık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Yesarizade Caddesi'ndeki hurdalık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, hurdalık alanın yanındaki binalara da sirayet ederken, binadakiler tahliye edildi. Yangın nedeniyle oluşan patlamanın etkisiyle caddedeki bazı binaların camları kırıldı.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.