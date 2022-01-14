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Fatih'te kavga eden yabancı uyruklu şahıslar binanın bodrumunda yangın çıkarttı: 1'i ağır 4 yaralı - Son Dakika

Fatih'te kavga eden yabancı uyruklu şahıslar binanın bodrumunda yangın çıkarttı: 1'i ağır 4 yaralı

14.01.2022 01:23

Fatih'te kavga eden yabancı uyruklu şahıslar binanın bodrumunda yangın çıkarttı: 1'i ağır 4 yaralı Çıkan yangın sonucu dumanlardan korkan bir kişi 3'üncü kattan atladı Fatih'te yabancı uyruklu şahıslar kavga ettikten sonra 5 katlı binanın bodrum katında yangın çıkarttı.

Fatih'te kavga eden yabancı uyruklu şahıslar binanın bodrumunda yangın çıkarttı: 1'i ağır 4 yaralı

Çıkan yangın sonucu dumanlardan korkan bir kişi 3'üncü kattan atladı

İSTANBUL - Fatih'te yabancı uyruklu şahıslar kavga ettikten sonra 5 katlı binanın bodrum katında yangın çıkarttı. Çıkan yangın sonucu bir kişi camdan bina boşluğuna atlarken üç kişi de dumandan etkilendi. Ekipler yangının çıkmasına sebep olan şahısları bulmak için çalışma başlattı.

Yangın, saat 23.30 sıralarında Fatih Molla Gürani Mahallesi Kazgani Sadi Cami sokaktaki 5 katlı binanın bodrum katında çıktı. İddiaya 5 katlı binan Bodrum katında yabancı uyruklu oldukları öğrenilen şahıslar arasında bilinemeyen sebepten dolayı kavga çıktı. Kavganın ardından binanın bodrum katında taraflardan birisi kullanılmayan malzemelerle yangın çıkartıp olay yerinden hızla uzaklaştı. Dumanların yükselmesinin ardından 3. Katta oturan yabancı uyruklu bir kişi kendini camdan aşağıya atarken üç kişi de dumandan etkilendi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve ambulans ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için çalışma başlattı. Kısa sürede söndürülen yangın sonrası, yaralanan 4 kişi ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ekipler yangının çıkmasına sebep olan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay anında olay yerinde olan Serhat Bulut: "Binanın bodrumunda yabancı uyruklu şahıslar haplanmışlar herhalde. Daha sonra kendi aralarında kavga etmişler. Kavga sonucu biri aşağıyı ateşe vermiş. Ondan sonra bütün binayı duman sardı. Biz de komşularımıza yardım edelim dedik iki kişiyi çıkarttık. Daha sonra da otoparkın arkasından bir ses geldi hemen buraya geldik. Yabancı uyruklu bir kişi yangının vermiş olduğu panikle kendini camdan aşağıya atmış. Ayaklarında ve belinde kırıklar olduğunu söylediler sağlıkçı arkadaşlar. Sonra da götürdüler" şeklinde konuştu

Fatih'te kavga eden yabancı uyruklu şahıslar binanın bodrumunda yangın çıkarttı: 1'i ağır 4 yaralı
Fatih'te kavga eden yabancı uyruklu şahıslar binanın bodrumunda yangın çıkarttı: 1'i ağır 4 yaralı
Fatih'te kavga eden yabancı uyruklu şahıslar binanın bodrumunda yangın çıkarttı: 1'i ağır 4 yaralı

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Yangın, Bodrum, Fatih, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te kavga eden yabancı uyruklu şahıslar binanın bodrumunda yangın çıkarttı: 1'i ağır 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih'te kavga eden yabancı uyruklu şahıslar binanın bodrumunda yangın çıkarttı: 1'i ağır 4 yaralı - Son Dakika
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