Son dakika 3. sayfa: Fatih'te korkutan yangın, alevler binayı sardı - Son Dakika

Fatih'te korkutan yangın, alevler binayı sardı

Fatih'te hurdalık alanda çıkan yangın binalara sıçradı, faciadan dönüldü

Alevler içinde kalan binadan yükselen durmanlar kilometrelerce uzaktan görüldü

İSTANBUL - Fatih'te hurdalık olarak kullanılan alandaki pazar tahtaları nedeniyle çıkan yangın kısa sürede binalara sıçradı. Kısa sürede alevlere teslim olan binanın o anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, yangından yükselen dumanların uzaktan görüldüğü yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının sıçradığı 3 bina Drone ile havadan görüntülenen yangında can kaybı ve yaralanma olmadı.

Yangın, saat 15: 00 sıralarında Fatih Zeyrek Mahallesi Yesarizade sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan hurdalık alandaki pazar tahtalarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede çevredeki binalara sirayet etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlerin yükseldiği binadaki o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay yerine gelen İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu hurdalık alan ve 3 binaya sıçrayan yangın söndürüldü. Alevlerin yükseldiği binadaki yangının tamamen söndürülmesinin ardından sokak üzerinde yaşanan panik sona erdi.

Öte yandan yangının sıçradığı binalar drone ile havadan görüntülenirken yükselen dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.