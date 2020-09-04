Son Dakika | Fatih'te motosiklet hırsızlığı kamerada - Son Dakika

Son Dakika | Fatih'te motosiklet hırsızlığı kamerada

Son dakika haberlerine göre Fatih'te motosiklet hırsızlığı kamerada İstanbul Fatih'te motosikletli kişiler farklı adreslerdeki motosikletleri kısa sürede çalarak kayıplara karıştı.

Fatih'te motosiklet hırsızlığı kamerada

İSTANBUL - İstanbul Fatih'te motosikletli kişiler farklı adreslerdeki motosikletleri kısa sürede çalarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 20 Temmuz günü Dervişali Mahalllesi'nde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletli iki kişi sokak üzerinde seyrederken Aziz Sezer'e ait 34 YL 3711 plakalı motosikletin demirlere bağlı olduğunu fark etti. Sokağa geri dönen kişiler demir makasıyla zinciri keserek motosikleti çaldı. Şüpheliler daha sonra hızla olay yerinden uzaklaştı.

Öte yandan 24 Ağustos günü Fatih'te motosikletli iki kişi benzer bir yöntemle bir başka motosikleti çaldı. Çalınan motosiklet olaydan bir süre sonra yakınlardaki bir sokakta bulundu. Olaya karışan şüpheliler ise kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık olayları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Şüphelilerin aynı kişiler mi yoksa farklı kişiler mi olduğu gerçekleştirilen çalışmanın ardından belli olması bekleniyor.

Olay anı kamerada

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde motosikletli iki kişinin sokağa girdiği görülüyor. Gözlerine kestirdikleri motosikletleri kısa sürede çalan kişiler olay yerinden hızla uzaklaşıyor.

Fatih'teki bir camide imam olarak gören yapan Aziz Sezer, sabah işe gitmek için kalktığında motosikletinin çalındığını fark etti. Olayı anlatan Sezer, "Evim burada. Motosikletimi buraya kilitledim. Direksiyon kilidi ve çelik zincir var. Baktığımda motosikletim yerinde yoktu. Saat 08.00 civarlarında motosikletimin çalındığını fark ettim. Okuldan kamera kayıtlarını kontrol ettim. Kamera kayıtlarında hırsızlar geliyor, benim motosikleti görüp geri dönüyorlar. Ellerindeki demir makasıyla zinciri kestikten sonra kilidi kırıp motosikletimi çalıp aşağı doğru götürüyorlar" dedi.

"15-20 bin TL'lik zararım var"

Birkaç dakikada motosikletin çalındığını söyleyen Sezer, "En fazla iki dakika sürüyor. Mağdurum. Hırsızların en kısa zamanda bulunmasını istiyorum. Benim gibi çok arkadaşımın motosikleti, arabası çalındı. Tez zamanda bunların bulunmasını istiyorum. 1 buçuk aydan beri motosikletimi arıyorum. Bir sonuca ulaşamadım. 15-20 bin TL'lik zararım var. Polise gereken bilgileri verdim. En kısa zamanda motosikletimin bulunmasını istiyorum" diye konuştu.

Son Dakika | Fatih'te motosiklet hırsızlığı kamerada

Motosiklet, İstanbul, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 10:21 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Fatih'te motosiklet hırsızlığı kamerada - Son Dakika

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Son Dakika

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