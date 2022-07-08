Son dakika: Fatih'te 'park yeri' kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Fatih'te 4 Temmuz'da park yeri tartışması nedeniyle 1 kişinin ölümü, 3 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan sokak çatışmasına karışan 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken, adeta bir meydan savaşının yaşandığı silahlı çatışma anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Fatih, Aksaray Küçük Langa Caddesi üzerinde 4 Temmuz Pazartesi günü işyerine otomobil park etme yüzünden çıkan tartışma kısa süre büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Her iki grubun da kendi dükkanları önüne otomobil park ettirmek istememesi üzerine çıkan silahlı kavgada Mehmet Alpaslan hayatını kaybederken, Ahmet Alpaslan, Mehmet Alpaslan, Mahmut Alpaslan çeşitli yerlerinden yaralandı. Polis ekiplerince yürütülen çalışmalarda olaya karıştığı ve silah kullandığı tespit edilen Şoreş K.(19), Medeni O.(21), Caner M.(19), Mevlüt B.(19) ve Diyar U.(23) gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliğinde ifadeleri alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Öte yandan adeta bir meydan savaşının yaşandığı olay ise güvenlik kameralarına yansıdı. Kameralara yansıya görüntülerde sözlü tartışma ile başlayan olaydan sonra herkesin birbirine vurduğu görülüyor. Görüntülerde bu sırada bazı şüphelilerin silahla ateş açtıkları görülüyor. - İSTANBUL