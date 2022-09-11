Olay, 6 Ekim Salı günü Aksaray Metro İstasyonu önünde yaşandı. Görev yaptıkları çevik kuvvet aracında ekip arkadaşının silahının kazayla patlaması sonucunda başından yaralanan polis memuru Kenan Baş, olay sonrası hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. Polis memuru yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şehit polis memuru Kenan Başın cenazesi bugün saat 17.00'da Küçükçekmece Gasilhanesinde gerçekleştirilecek törenin ardından Samsun 'a Ayvacık ilçesine gönderilerek toprağa verilecek.

Kaynak: DHA

Kenan Baş, 6 Ekim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son Dakika | FATİH'TE SİLAHIN KAZAYLA PATLAMASI SONUCUNDA YARALANAN POLİS MEMURU HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

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