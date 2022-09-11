Son Dakika | FATİH'TE SİLAHIN KAZAYLA PATLAMASI SONUCUNDA YARALANAN POLİS MEMURU HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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Son Dakika | FATİH'TE SİLAHIN KAZAYLA PATLAMASI SONUCUNDA YARALANAN POLİS MEMURU HAYATINI KAYBETTİ

11.09.2022 16:20
Son Dakika | FATİH'TE SİLAHIN KAZAYLA PATLAMASI SONUCUNDA YARALANAN POLİS MEMURU HAYATINI KAYBETTİ

Son dakika gelişmesine göre FATİH'te çevik kuvvet aracı içerisinde, silahın kazayla patlaması sonucunda yaralanan polis memuru Kenan Baş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

FATİH'te çevik kuvvet aracı içerisinde, silahın kazayla patlaması sonucunda yaralanan polis memuru Kenan Baş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 6 Ekim Salı günü Aksaray Metro İstasyonu önünde yaşandı. Görev yaptıkları çevik kuvvet aracında ekip arkadaşının silahının kazayla patlaması sonucunda başından yaralanan polis memuru Kenan Baş, olay sonrası hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. Polis memuru yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şehit polis memuru Kenan Başın cenazesi bugün saat 17.00'da Küçükçekmece Gasilhanesinde gerçekleştirilecek törenin ardından Samsun'a Ayvacık ilçesine gönderilerek toprağa verilecek.


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Son dakika haber: Fatih'te silahın kazayla patlaması sonucunda yaralanan polis memuru hayatını kaybetti Son dakika haber: Fatih'te silahın kazayla patlaması sonucunda yaralanan polis memuru hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

Kenan Baş, 6 Ekim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | FATİH'TE SİLAHIN KAZAYLA PATLAMASI SONUCUNDA YARALANAN POLİS MEMURU HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son Dakika | FATİH'TE SİLAHIN KAZAYLA PATLAMASI SONUCUNDA YARALANAN POLİS MEMURU HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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