Fatih'te silahlı kavga: 2 yaralı

-Vatandaşların kaçışması kameralara yansıdı

İSTANBUL - İstanbul Fatih'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay yerine Özel Harekat Polisleri sevk edildi. Vatandaşların kaçışma anları kameraya yansıdı.

Olay, Fevzipaşa Caddesi'nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Taraflardan biri rastgele ateş açmaya başladı. Açılan ateş sonucu olaya karışan bir kişi kurşunların hedefi oldu. Olayla ilgisi olmayan bir kadın ise omzuna isabet eden yorgun mermi sonucu yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra çevredeki hastanelere kaldırdı. Bölgeye gelen Özel Harekat Polisleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri dükkanların güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin eşkalini tespit etti. Görgü şahitlerinin ifadesine başvuran ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Silah sesleri nedeniyle yaşanan panik güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde silah sesini duyan vatandaşların etrafa kaçıştığı görülüyor.