Son dakika... Fatih'te sinemacıyı silahla yaralayan sanık savunma yaptı - Son Dakika

Fatih'te Sinemasal Kültür Sanat Derneği Başkanı Enes Kaya'yı silahla yaraladığı gerekçesiyle hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan tutuklu sanık Recep Çetin, hakim karşısına çıktı.

İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuklu sanık Recep Çetin ve şikayetçi Enes Kaya ile taraf avukatları katıldı.

Savunma yapan sanık Çetin, yaşananlardan dolayı özür dileyerek, kendisinin de mağdur olduğunu söyledi.

Öldürülmekle tehdit edildiği için olayı gerçekleştirdiğini savunan Çetin, şunları anlattı:

"Bahse konu arsada pilav satmak istiyordum. Ailemi geçindirmek için yaptım. Bu nedenle arsayı temizledim. Enes Kaya beni ölümle tehdit etti. Olay günü Enes Kaya bana selam verip 'Görüşeceğiz.' dedi. 10 dakika sonra şahsı korkutmak için yere ateş ettim. Sonra silahla teslim oldum. Olayı tek başına yaptım. Kimse beni yönlendirmedi. Enes Kaya ile geçmişte de bir samimiyetimiz vardı. Bu yüzden olay yaşandı. Kuyumcuda çalışıyordum. İşimden oldum. Pişmanım."

Şikayetçi Kaya olayı anlattı

Sinemasal Kültür Sanat Derneği Başkanı olduğunu ifade eden şikayetçi Kaya, bazı şahısların dernek için kiralanmış alanda temizlik yaptığını öğrendiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Biz bu yeri tapu sahibinden 1 Ocak'ta kiraladık. Temizlik yapıp demirleri kesen kişilerin kim olduğunu esnafa sordum ancak bu aşamada öğrenemedim. Bir süre sonrasında Mesut B. isimli şahısla bir araya geldim. Bana Recep Çetin, Ararat Ö., Eylem D. ve ismini bilmediğim birilerinin daha olduğu 4-5 kişiyi eliyle gösterdi. Burada kendi kardeşlerinin faaliyet yapacağını, engel olmam halinde karşılarında onları bulacağımı söyledi. Yer sahibinin burayı başka birine kiraya veremeyeceğini belirttim."

Bu konuşma sırasında tehdit edildiğini dile getiren Kaya, temmuz ayındaki bir faaliyet için arsada temizlik yapılırken, sanık Recep Çetin'in "Sen sanıyor musun biz sana bir şey yapamayız." dediğini söyledi.

Sanığın olay günü tasarlayarak yaralama kastı ile diz kapaklarına ateş ettiğini kaydeden Kaya, "Silah sesi duyunca arkama baktım. Şahsı görüp tanıdım. Bildiğim bir cafeye sığınmak için koşmaya başladım. Şahıs profesyonel bir atıcı değildir. 3 el daha ateş etti. Silahta tutukluk oldu. Tam öldürmeye teşebbüs ettiği esnada işlediği suçun farkına vararak koşup uzaklaştı. Şikayetçiyim. Bu olaydan sonra hayatım zindana döndü. Bu olaydan sonra 4 olay daha oldu. Ben hastanedeyken arkadaşlarımın ailesine tehditler gitmiştir."

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 30 Temmuz'da Balat Mahallesi Yıldırım Caddesi'nde Enes Kaya'nın bacağından yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştiren Recep Çetin ile olayı azmettirdiği değerlendirilen A.Ö. ve M.B.'yi 5 Ağustos'ta gözaltına almıştı.

Ekipler, sinema ve reklam sektöründe hizmet veren bir şirkete sahip Enes Kaya'nın 1 Ocak'ta, Balat Mahallesi'nde bir arsa, bina ve müştemilatı kiraladığını, 27 Ocak ve 18 Temmuz tarihlerinde Enes Kaya'yı telefonla arayan kişilerin, kiraladığı yerin Çetin'e ait olduğunu söyleyerek tehdit ettiğini belirlemişti. Son olarak 30 Temmuz'da da tehdit edilen Enes Kaya'nın aynı gün saldırıya uğradığı anlaşılmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 6 Ağustos'ta adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden A.Ö. ve M.B. serbest bırakılırken, Recep Çetin "kasten yaralama" ve "tehdit" suçlarından tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda, Recep Çetin hakkında "silahla kasten yaralama" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.