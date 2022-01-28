Üye Girişi
Son dakika... Fatih'te tanıştığı kişiyi aynı gün öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Son dakika... Fatih'te tanıştığı kişiyi aynı gün öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

28.01.2022 10:24
Son dakika... Fatih'te tanıştığı kişiyi aynı gün öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

Son dakika habere göre Fatih'te aynı gün tanışıp arkadaş oldukları kişiyi evinde boğarak öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Fatih'te aynı gün tanışıp arkadaş oldukları kişiyi evinde boğarak öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, müşteki avukatları, olayın planlı bir cinayet olabileceğini iddia etti.

"Boynumda kızarıklık olduğunu biliyorum. O kızarıklık, boynumdaki zincirin ölen tarafından çekilmesi üzerine meydana gelmiştir" dedi.

Fatih'te 28 Nisan 2021 günü, parkta tanışıp arkadaş olduğu Ahmet Özkul'un evine giderek, ellerini kazak ile bağladığı ve boğarak öldürdüğü öne sürülen tutuklu sanık Ercan Morkoç'un müebbet hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Ercan Morkoç ve taraf avukatları hazır bulundu. Müştekiler ise SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Duruşmada beyanda bulunan maktul Ahmet Özkul'un kardeşi ve ablası, şikayetçi olduklarını belirterek sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini söyledi.

"Sanık azmettirilerek maktulü öldürmesi sağlanmış olabilir"

Duruşmada beyanda bulunan müşteki avukatı Aker Çıtak, maktulün HTS kayıtlarının dosyaya getirilmediğini belirterek, "Bizce olay münferiden aniden cereyan etmiş bir adam öldürme olayı değildir. Maktul daha önce bir iş adamının yanında çalışıyordu. Bu iş adamının bazı işlerini maktul takip ediyordu. İş adamı, bazı alacak işlerini maktule takip ettiriyordu. İş adamının ihtilaflı olduğu kişiler tarafından sanık azmettirilerek cinayet işlenmiş olabilir. Hiçbir sebep yokken maktulün bulunduğu semte gelmesi ve herhangi bir neden yokken maktulü öldürmesi, olaydan sonra maktulün evinden telefonla çıkıp gittiği halde bunu inkar etmesi normal değildir" dedi.

Müşteki avukatı, maktule ait telefonun kayıtlarını talep etti

Beyanlarının devamında ise, "Sanık Ercan Morkoç'un akrabalarından 'Morkoç' soy isimli biri, maktule ait telefonu kullanmaya başlıyor, sanık telefon kullanmıyor. Maktulün ait telefonun HTS kayıtlarının, sinyal bilgilerinin ve arama, aranma kayıtlarının celbini talep ediyoruz. Ayrıca sanığın bazı suçlardan sabıkaları da bulunmaktadır, buna da dikkat çekmek istiyoruz" diye konuştular.

"Maktulden telefon ve para almış değilim"

Tutuklu sanık Ercan Morkoç ise yaptığı savunmasında, "Maktulden telefon ve para almış değilim, çıkarken bende telefon yoktu. Hakkımda verilen adli raporda niçin herhangi bir yara, bere, direnme izinden bahsedilmemiş onu bilmiyorum ancak boynumda kızarıklık olduğunu biliyorum. O kızarıklık, boynumdaki zincirin maktul tarafından çekilmesi üzerine meydana gelmiştir" dedi.

HTS kayıtlarının olayla bir ilgisi olmadığını belirten sanık avukatı, kayıtların dosyaya katkı sağlamayacağını belirterek, olayın hayatın olağan akışında gerçekleştiğini ifade etti.

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, mevcut delil durumu dolayısıyla sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Sanık Ercan Morkoç'un tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, müştekilerin HTS kayıtlarının celbiyle ilgili talebinin dosyaya bir katkı sağlamayacağı gerekçesiyle reddine karar verdi. Heyet, ayrıca maktulün kullandığı cep telefonunun suç tarihinden sonra kim tarafından kullanıldığının tespit edilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 28 Nisan 2021 tarihinde şüpheli Ercan Morkoç'un, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek ismini bilmediği ve daha önce görüşmediği maktul Ahmet Özkul'u boğarak öldürdüğünü söylediği anlatıldı.

Şüphelinin ifadesine yer verilen iddianamede, şüpheli Ercan Morkoç'un çeşitli suçlardan sabıkasının bulunduğu, bir süre yaya olarak gezindikten sonra bir parkta oturduğu, orada ismini öğrendiği Ahmet Özkul'u görerek kendisinden sigara istediği ve birlikte sohbet ettiklerini söylediği kaydedildi. Şüphelinin ifadesinin devamında, sohbet ettikleri sırada maktulün kendisine alkol içip içmediğini sorduğunu, evet şeklinde yanıt vermesinin üzerine beraber maktulün evine gittiklerini, evde alkol aldıkları sırada aralarındaki bir mesele dolayısıyla laf dalaşı ile kavga etmeye başladıklarını, maktulün mutfak tezgahının üzerindeki bıçağı alarak kendisine saplamaya çalışmasının üzerine kendisini savunmak amacıyla boynuna sarılarak maktulü boğmaya çalıştığını söylediği belirtildi.

İddianamede yer alan şüphelinin ifadesinin devamında, bir süre sonra maktulün hareketsiz kaldığını, öldüğünü anlamadığını, tekrar kendisine saldırmasını önlemek için ellerini orada bulunan bir kazakla bağladığını ve kapıyı kilitleyerek evden ayrıldığını söylediği kaydedildi. İddianamede şüpheli Ercan Morkoç'un 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500

Ahmet Özkul, Cinayet, Nisan, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Fatih'te tanıştığı kişiyi aynı gün öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika


Evlenmek üzere olduğu kadını sokak ortasında darbetti, taksiye bindirip defalarca bıçakladı Evlenmek üzere olduğu kadını sokak ortasında darbetti, taksiye bindirip defalarca bıçakladı         
10:20
Eşini kaybeden Ece Erken'den duygulandıran poz: Birbirlerine sarıldıkları fotoğrafı paylaştı! Eşini kaybeden Ece Erken'den duygulandıran poz: Birbirlerine sarıldıkları fotoğrafı paylaştı!         
10:15
İBB Başkanı canlı yayında: Sabah kalkıyorlar İmamoğlu, akşam İmamoğlu! Bunların derdi bu, Ekrem İmamoğlu ne yapsa konuşacaklar İBB Başkanı canlı yayında: Sabah kalkıyorlar İmamoğlu, akşam İmamoğlu! Bunların derdi bu, Ekrem İmamoğlu ne yapsa konuşacaklar         
10:04
Şifreli uyuşturucu kaçakçılığı! Metamfetamine "Metin abi", bonzaiye "Kübra" diyorlarmış Şifreli uyuşturucu kaçakçılığı! Metamfetamine "Metin abi", bonzaiye "Kübra" diyorlarmış         
09:19
Kaza yapan araçta hareketsiz yatan adam, uyuya kalmış! Polisleri bile şaşkına çevirdi Kaza yapan araçta hareketsiz yatan adam, uyuya kalmış! Polisleri bile şaşkına çevirdi         
08:43
Bakan Karaismailoğlu'na İstanbul Havalimanı'nda çöken kargo tesisi soruldu! Yanıtı tartışma yarattı Bakan Karaismailoğlu'na İstanbul Havalimanı'nda çöken kargo tesisi soruldu! Yanıtı tartışma yarattı         
23:53
Son Dakika: İstanbul'da motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı yarın saat 08.00'de sona erecek Son Dakika: İstanbul'da motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı yarın saat 08.00'de sona erecek         
17:48
Tarihe geçecek laflar! "Ali Koç'la çalışır mısınız?'' sorusuna Aykut Kocaman'dan yanıt Tarihe geçecek laflar! "Ali Koç'la çalışır mısınız?'' sorusuna Aykut Kocaman'dan yanıt         
16:26
Çalıştığı fabrikada pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti Çalıştığı fabrikada pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti         
15:40
Gece kulüplerinde konsomatrislik yapan Gürcü kadın evinde ölü bulundu! Erkek arkadaşı gözaltında Gece kulüplerinde konsomatrislik yapan Gürcü kadın evinde ölü bulundu! Erkek arkadaşı gözaltında         
15:37
İlk mermiyi masa altından sıkmışlar! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı! İlk mermiyi masa altından sıkmışlar! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı!         
15:09
Silahlı saldırıda öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesini teslim alan kuzeni konuştu: Olayın nedeniyle ilgili bilgimiz yok Silahlı saldırıda öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesini teslim alan kuzeni konuştu: Olayın nedeniyle ilgili bilgimiz yok         
13:54
Son Dakika! Erdoğan'ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye geliyor Son Dakika! Erdoğan'ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye geliyor         
13:01

Son Dakika Haberleri
10:19 Evlenmek üzere olduğu kadını sokak ortasında darbetti, taksiye bindirip defalarca bıçakladı
10:18 2022 askerlik tarihleri ve yerleri belli oldu! İşte bedellilerin açıklanan sevk dönemleri
10:14 Eşini kaybeden Ece Erken'den duygulandıran poz: Birbirlerine sarıldıkları fotoğrafı paylaştı!
10:12 Mahkum dizisinin başrolü Onur Tuna, koronavirüse yakalandı: Yakında dönerim!
10:03 İBB Başkanı canlı yayında: Sabah kalkıyorlar İmamoğlu, akşam İmamoğlu! Bunların derdi bu, Ekrem İmamoğlu ne yapsa konuşacaklar
10:00 Mahkum'da neler oldu? Barış ve Fırat'ı neler bekliyor?
09:37 CHP Genel Başkanı'ndan Millet İttifakı açıklaması: Büyüyebilir, ismi de değişebilir!
09:37 Domino's Türkiye saldırıya uğradı: Kişisel veriler çalındı
09:10 Cinayetten önce arka kapıdaki 3 kişi kimdi? Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni ipuçları
09:18 Şifreli uyuşturucu kaçakçılığı! Metamfetamine "Metin abi", bonzaiye "Kübra" diyorlarmış
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2022 10:33:32. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika... Fatih'te tanıştığı kişiyi aynı gün öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement