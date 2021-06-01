Son dakika... FATİH'TE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ - Son Dakika

FATİH'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında trafik ekipleri, normalleşme sürecinin başlamasıyla toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bugün başlayan normalleşme süreciyle birlikte çok sayıda kontrol noktasında toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yaptı. Sabahın erken saatlerinde Fatih, Vatan Caddesi girişinde durdurulan araçlarda koronavirüs tedbirleri kapsamında ekipler, vatandaşların ve sürücülerin sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığını, maske takıp takmadıklarını denetledi. Ayrıca ekipler, araç içerisinde bulunan yolculara, sosyal mesafe, maske takımı dezenfektan konusunda bilgi verdi.