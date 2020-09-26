Son dakika haberleri | Fatih'te yabancı uyruklu genç kadın apartmanın merdivenlerinde ölü bulundu - Son Dakika

Son dakika haberleri | Fatih'te yabancı uyruklu genç kadın apartmanın merdivenlerinde ölü bulundu

Son dakika habere göre İstanbul'un Fatih ilçesinde bir apartmanın merdivenlerinde ölü bulunan yabancı uyruklu genç kadının cenazesi olay yerinden alınarak Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

İstanbul'un Fatih ilçesinde bir apartmanın merdivenlerinde ölü bulunan yabancı uyruklu genç kadının cenazesi olay yerinden alınarak Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Molla Gürani Mahallesi Şakrak Sokak'ta bulunan bir apartmanın 3'üncü katındaki merdivenlerde hareketsiz şekilde yatan genç kadını gören bina sakinleri, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, ölen kişinin Kanada uyruklu N.S. (20) olduğunu belirledi.

İncelemelerini sürdüren ekipler, olayın meydana geldiği binada aynı dairede ikamet eden 3 kişiyi gözaltına aldı.

Genç kadının cenazesi, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Son dakika haberleri | Fatih'te yabancı uyruklu genç kadın apartmanın merdivenlerinde ölü bulundu
Son dakika haberleri | Fatih'te yabancı uyruklu genç kadın apartmanın merdivenlerinde ölü bulundu
Son dakika haberleri | Fatih'te yabancı uyruklu genç kadın apartmanın merdivenlerinde ölü bulundu
Son dakika haberleri | Fatih'te yabancı uyruklu genç kadın apartmanın merdivenlerinde ölü bulundu

Adli Tıp, Fatih, Genç, Ölü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 08:34 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Fatih'te yabancı uyruklu genç kadın apartmanın merdivenlerinde ölü bulundu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Metrobüste yolculara aldırış etmeyen bir kişi bağırarak ezan okuyup namaz kıldı Sokağa saçılan binlerce lira vatandaşlar tarafından saniyeler içinde toplandı Escobar'ın yeğeni, amcasına ait evde 18 milyon dolar buldu Otele baskın yapan ekipler fuhuş yapan kadınları gizli bölmede yakaladı Yatak videosunu paylaşan Hanife Gürdal, tek celsede boşandığı Kemal Ayvaz ile barıştığını duyurdu Şarap tankı patlayınca çevre kırmızıya boyandı! O anlar kamerada Kendilerini filyasyon ekibi olarak tanıtıp hastaneye götürme bahanesiyle 17 yaşındaki kızı kaçırdılar Patlayan kamyon lastiği tamirciyi havaya uçurdu
Eski Survivor yarışmacısı Sahra Işık Aybirdi, kapısına dayanan komşusundan şikayetçi oldu Eski Survivor yarışmacısı Sahra Işık Aybirdi, kapısına dayanan komşusundan şikayetçi oldu         
14:20
Arabaları tekmeleyerek dolaşan sarhoşun saçma sözleri mahalleliyi uykusundan uyandırdı: How are you ben İsmail? Arabaları tekmeleyerek dolaşan sarhoşun saçma sözleri mahalleliyi uykusundan uyandırdı: How are you ben İsmail?         
13:55
3 can alan taksici kavgasında dehşet veren görüntü! Önce vurdu, sonra arabayla üstünden geçti 3 can alan taksici kavgasında dehşet veren görüntü! Önce vurdu, sonra arabayla üstünden geçti         
13:21
Aşçının kopan parmağı işçinin yemeğinden çıktı Aşçının kopan parmağı işçinin yemeğinden çıktı         
13:04
Çocuğun babası komşu çıktı! Gerçeği öğrenen adam, karısının yüzüne tükürdü Çocuğun babası komşu çıktı! Gerçeği öğrenen adam, karısının yüzüne tükürdü         
12:35
Gaspçılar dehşet saçtı: Darbettikleri restoran sahibini 7 metre yükseklikten dereye attılar Gaspçılar dehşet saçtı: Darbettikleri restoran sahibini 7 metre yükseklikten dereye attılar         
11:21
İbo Show ile ekrana dönmeye hazırlanan İbrahim Tatlıses'ten ilk sözler: Çok özledim İbo Show ile ekrana dönmeye hazırlanan İbrahim Tatlıses'ten ilk sözler: Çok özledim         
11:05
Hülya Avşar, Ayvalık'ta Çiçek Adasını satın alıyor Hülya Avşar, Ayvalık'ta Çiçek Adasını satın alıyor         
10:56
Çaldıkları 154 bin lira değerindeki kabloları 2 bin liraya sattılar! Hurdacıların da başını yediler Çaldıkları 154 bin lira değerindeki kabloları 2 bin liraya sattılar! Hurdacıların da başını yediler         
09:51
21 yıllık mahalleli bile farkında değil! Babazakir türbesi iki bina arasında kaldı 21 yıllık mahalleli bile farkında değil! Babazakir türbesi iki bina arasında kaldı         
09:47
9 ay şantajla tecavüze uğradığını söyleyen 5 çocuk annesi kadın, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı 9 ay şantajla tecavüze uğradığını söyleyen 5 çocuk annesi kadın, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı         
09:18
Acun Ilıcalı, özel jetini satarak 99 milyon TL'ye uçak aldı Acun Ilıcalı, özel jetini satarak 99 milyon TL'ye uçak aldı         
09:07
Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadın, canlı yayında sevinçten havalara uçtu Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadın, canlı yayında sevinçten havalara uçtu         
08:48
Öğrenciler gitti, Eskişehir'de 'kiralık ev' fiyatları düştü Öğrenciler gitti, Eskişehir'de 'kiralık ev' fiyatları düştü         
08:15
Oyuncu Nihat Altınkaya, 3 milyon liralık aracıyla görüntülendi Oyuncu Nihat Altınkaya, 3 milyon liralık aracıyla görüntülendi         
00:56
Borcuna karşılık eşini teminat olarak verdi! Parayı ödedi ama eşi geri gelmedi Borcuna karşılık eşini teminat olarak verdi! Parayı ödedi ama eşi geri gelmedi         
21:55
Harun Tan, oğlu Pars'ın doğum gününde mezarını ziyaret etti Harun Tan, oğlu Pars'ın doğum gününde mezarını ziyaret etti         
17:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2020 15:00:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | Fatih'te yabancı uyruklu genç kadın apartmanın merdivenlerinde ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei