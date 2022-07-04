Son Dakika | FATİH'TEKİ SİLAHLI KAVGA KAMERADA - Son Dakika
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Son Dakika | FATİH'TEKİ SİLAHLI KAVGA KAMERADA

04.07.2022 16:49
Son Dakika | FATİH'TEKİ SİLAHLI KAVGA KAMERADA

Son dakika haberler: FATİH'te esnaf arasındaki sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

FATİH'te esnaf arasındaki sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi yaralanırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Aksaray Küçük Langa Caddesi'nde saat 15.30 sıralarında esnaf arasında yaşandı. İddiaya göre, çaycılık yapan bir kişi park halindeki bir esnafın aracına yaslanınca araç sahipleri ile çaycı arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada darp edilen çaycı olay yerinden ayrıldıktan yaklaşık bir saat sonra arkadaşlarıyla tekrar olay yerine geldi. Silahlı kişiler çaycıyı darp eden esnafa kurşun yağdırdı. Olayda 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar çevredekilerin yardımıyla hastaneye götürülürken, polis olay yerine güvenlik şeridi çekerek çalışma yaptı.

"ARABAYA YASLANMA"Yaşanan olayı anlatan esnaf Remzi Kanısu," Çaycı arkadaşa arabaya yaslanma demişti. O esnada tartışma çıktı. 1 saat sonra çaycı arkadaş geliyor. Arkadaşlarıyla iş yerini taradılar. Benim gördüğüm 4 kişi yaralıydı. 1'inin durumu ağırdı. Saldırganlar bu yöne doğru kaçtılar. 3-4 kişilerdi kaçanlar." diye konuştu. Öte yandan o anlar çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde kavga eden grup arasında bir kişi silahla ateş ederek uzaklaşıyor. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

- İstanbul
YORUMLAR
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Şanlıurfa'da sokak ortasında silahlı kavga: 1 yaralı Şanlıurfa'da sokak ortasında silahlı kavga: 1 yaralı
Kaynak: DHA

Tragger, Aksaray, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | FATİH'TEKİ SİLAHLI KAVGA KAMERADA - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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