Son dakika | Fatih Terim'den Arda Turan açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor Son dakika | Fatih Terim'den Arda Turan açıklaması - Son Dakika Spor

Son dakika | Fatih Terim'den Arda Turan açıklaması

6 saat önce

İşte Fatih Terim'in açıklamaları şu şekilde: SARACCHİ YETENEKLİ BİR OYUNCUOnyekuru yabancımız değil; ne bizim, ne ülkemizin, ne de Galatasaraylıların.

Son dakika | Fatih Terim'den Arda Turan açıklaması, System.String[]

İşte Fatih Terim'in açıklamaları şu şekilde:


SARACCHİ YETENEKLİ BİR OYUNCU


Onyekuru yabancımız değil; ne bizim, ne ülkemizin, ne de Galatasaraylıların. Sezon başı istemiştik, vermediler. Şimdi oldu. Şampiyonluğumuzda önemli katkısı olan, inandığımız bir oyuncu. Saracchi, takibimizde olan, genç, yetenekli bir oyuncu. O düşünceyle aldık, ümit ederim öyle olur. Yarın gelecek. Hem bugünü, hem yarını planlamaya devam ediyoruz.


BEN KİMSEYE NE ALIN NE DE ALMAYIN DEDİM


Bir oyuncu Galatasaray altyapısından yetişmişse ve giderken para da kazandırmışsa, bu cümleyi kullanmaktan itina ediyorum. Başkanımız öyle söylemiş ama ben hizmet etmiş bir oyuncu için bu cümleyi kurmam. Arda, bir defa bile, mukavele ya da imza için talepte bulunmadı. Ben de kimseye ne alın, ne de almayın dedim. Zaman her şeyin ilacıdır, bu tespiti de yapmak lazım.


DİGANE'NİN KADRODA OLMADIĞINI DÜN AÇIKLADIKTAN SONRA ÖĞRENDİK


Birrçok haber yapılıyor, bu haberlerin birçoğu da içeriden çıkıyor. Üzülüyorum, araştırıyorum, bulursam da neler olacağını tahmin ediyorsunuz. Onyekuru'nun 70 giyeceğini bilmiyordum, benden önce bilen var. Diagne'nin kadroda olmadığını, dün açıkladıktan sonra öğrendik. Galatasaray'ın yabancı sayısı ve bulunduğu konum, mukaveledeki şartlar, öyle bir şeyi (geri dönüş) gerektirmiyor. 2 Şubat son listeyi verme tarihimiz, bu tarihe kadar zamanımız var.


Galatasaray, Fatih Terim, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 06:21 
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