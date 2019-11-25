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Son Dakika | Fatih Terim'den Muslera açıklaması
6 saat önce
Fatih Terim, "Muslera büyük bir ihtimalle Club Brugge maçında oynayacak.
Fatih Terim, "Muslera büyük bir ihtimalle Club Brugge maçında oynayacak." dedi.
Terim'in sözleri şöyle;
"Maçın geldiği tarih, bulunduğumuz konum, yarınki maçın kazanılması halinde ortaya çıkacak tablo, diğer sonuçlardaki tablo çok açık ve net. Ben yarın bir Galatasaray reaksiyonu bekliyorum. Başka bir şey düşünmemiz zaten mümkün değil. Yarın kazanamıyorsak kaybetmeme durumu da yok, çok açık her şey."
Detaylar birazdan...
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Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 05:21
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