Son Dakika | Fatih Terim'den Muslera açıklaması

Fatih Terim, "Muslera büyük bir ihtimalle Club Brugge maçında oynayacak." dedi.



Terim'in sözleri şöyle;



"Maçın geldiği tarih, bulunduğumuz konum, yarınki maçın kazanılması halinde ortaya çıkacak tablo, diğer sonuçlardaki tablo çok açık ve net. Ben yarın bir Galatasaray reaksiyonu bekliyorum. Başka bir şey düşünmemiz zaten mümkün değil. Yarın kazanamıyorsak kaybetmeme durumu da yok, çok açık her şey."



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