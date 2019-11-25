Son Dakika Haberleri: Son Dakika | Fatih Terim'den Muslera açıklaması
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Son Dakika | Fatih Terim'den Muslera açıklaması

6 saat önce

Fatih Terim, "Muslera büyük bir ihtimalle Club Brugge maçında oynayacak.

Son Dakika | Fatih Terim'den Muslera açıklaması, System.String[]

Fatih Terim, "Muslera büyük bir ihtimalle Club Brugge maçında oynayacak." dedi.


Terim'in sözleri şöyle;


"Maçın geldiği tarih, bulunduğumuz konum, yarınki maçın kazanılması halinde ortaya çıkacak tablo, diğer sonuçlardaki tablo çok açık ve net. Ben yarın bir Galatasaray reaksiyonu bekliyorum. Başka bir şey düşünmemiz zaten mümkün değil. Yarın kazanamıyorsak kaybetmeme durumu da yok, çok açık her şey."


Detaylar birazdan...

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Fernando Muslera, Club Brugge, Fatih Terim, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 05:21 
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