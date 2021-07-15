Fatihli sporcular 15 Temmuz şehitlerini andı - Son Dakika

Fatih Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne bağlı spor okulları ile Fatih Kulüpler birliği sporcuları, İBB Saraçhane Binası önünde, 15 Temmuz Şehitlerini andı.

15 Temmuz darbe girişiminin 5'inci yılında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Saraçhane Başkanlık Binası önünde toplanan spor kulüpleri anma töreni gerçekleştirdi. Törene, Fatih Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne bağlı spor okulları ile Fatih Kulüpler Birliği, Haliç Su Sporları Kulübü, Karaburun Su ve Doğa Sporları Kulübü, Edirnekapı Gençlik Spor Kulübü ve Fatih ilçesindeki çeşitli spor kulüplerinin sporcuları katıldı. Fatihli sporcuların katıldığı törende, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve hatim duaları okundu. Minik sporcu Melvan Yağlı, İstiklal Marşı okudu.

Fatih Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Seyda Dursun, "15 Temmuz'un ardından 5 yıl geçti. 15 Temmuz'da demokrasi mücadelesi veren şehitlerimiz ve gazilerimiz gibi buradaki geçlerimizde yarın demokrasi mücadelesi verecektir. Fatih ilçesi bu mücadelede çok önemliydi. Gerek Saraçhane olsun gerekse Vatan Emniyet önü olsun çok önemli mücadele verildi. Burada günlerce hatta aylarca demokrasi nöbeti tuttuk" dedi.- İstanbul