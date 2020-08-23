Son Dakika: Fatma Şahin şehir hastanesi çevresi imar yolları çalışmasını inceledi - Son Dakika

Son Dakika: Fatma Şahin şehir hastanesi çevresi imar yolları çalışmasını inceledi

Son dakika gelişmesine göre Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Şehir Hastanesinin meydana getireceği olası trafik yoğunluğunun engellenmesi için açılması planlanan imar yolları çalışmasını yerinde inceledi.

Son Dakika: Fatma Şahin şehir hastanesi çevresi imar yolları çalışmasını inceledi, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Şehir Hastanesinin meydana getireceği olası trafik yoğunluğunun engellenmesi için açılması planlanan imar yolları çalışmasını yerinde inceledi. Başkan Şahin, vatandaşların şehir merkezine girmeden çevre yolunu kullanarak hastaneye ulaşımını sağlayacaklarını söyledi.

Gaziantep Çevre Yolunun kuzeyinde bulunan ve inşaatı tamamlanmasına kısa bir süre kalan 5 bin 560 kişinin çalışacağı, bin 875 yatak kapasiteli, günlük ortalama 53 bin kişinin kullanacağı Gaziantep Şehir Hastanesi bölgesinde planlanan imar yolları çalışmasını Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin teknik ekibiyle ziyaret ederek, son durumu hakkında bilgi aldı.

"En kısa sürede araç kullanımına açılacak"

Konu hakkında açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Teknik ekibimizle birlikte sahadayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'yol medeniyettir' anlayışından hareketle Şahinbey bölgesinde bulunuyoruz. Bu ilçemizde 1 milyon kişi yaşıyor. Şahinbey'de yapılan çalışmaları yakından takip ediyoruz. Özellikle Şehir Hastanesi'nin inşaat alanındayız. Pandemi sürecinde sağlık alanının ne kadar önemli bir süreci beraberinde getirdiğini gördük. Sağlık alanında güçlü olmanın şehirlerin ne kadar sağlıklı bir yapıya kavuştuğunu gördük. Burada şehir hastanesinin çevre yolu bağlantısıyla hiç şehir merkezine girilmeden insanların çevre yolunu kullanarak hastaneye ulaşmasını sağlamamız lazım. Bu konuda Ulaştırma Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğümüzle çok hızlı çalıştık. Teknik ekipte yer alan arkadaşlarımız hazırladıkları projelerini onaylattı. Şu anda çevre yolu projemiz için yoğun bir mesaiye başladık. En kısa zamanda kavşağımız tamamlanmış olacak. Böylelikle çevre yolu bağlantılarımız da araç kullanımına hazır hale gelmiş olacak. Ayrıca şehir hastanesinin Yeşilvadi ile olan bağlantısını tamamlamamız gerekiyor. Parselizasyon çalışmaları Şahinbey Belediyesi ile ortaklaşa hareket edilerek tamamlandı. En kısa sürede Yeşilvadi hattına geçmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Şehir Hastanesi, Fatma Şahin, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 17:37

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika: Fatma Şahin şehir hastanesi çevresi imar yolları çalışmasını inceledi - Son Dakika

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