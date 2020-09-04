Son Dakika | Fazla kilosu olanlara koronavirüs uyarısı - Son Dakika

Son Dakika | Fazla kilosu olanlara koronavirüs uyarısı

Son dakika haberine göre Koronavirüste obezite tehlikesine dikkat çeken Doç. Dr. Haluk Saçaklı, "İnsanlar şişman oldukları için daha fazla oksijene ihtiyaç duyarlar.

Son Dakika | Fazla kilosu olanlara koronavirüs uyarısı, System.String[]
Koronavirüste obezite tehlikesine dikkat çeken Doç. Dr. Haluk Saçaklı, "İnsanlar şişman oldukları için daha fazla oksijene ihtiyaç duyarlar. Bu organ sistemlerinin daha büyük bir baskıya maruz kalması anlamına gelir. Koronavirüs gibi enfeksiyonlarda bu ciddi bir sorun olabilir." dedi.

İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Doç. Dr. Haluk Saçaklı, koronavirüste obezite tehlikesine dikkat çekerek, dengeli beslenme ve koronavirüsten korunmak için bilinçli egzersiz yapılması hakkında önerilerde bulundu. Fazla kiloluların akciğer kapasitesinin daha düşük olduğunu belirten Doç. Dr. Haluk Saçaklı, "Bu durum kana ve bedene oksijen sağlamanın daha zorlaşmasına neden olur. İnsanlar şişman oldukları için daha fazla oksijene ihtiyaç duyarlar bu ise organ sistemlerinin daha büyük bir baskıya maruz kalması anlamına gelir. Koronavirüs gibi enfeksiyonlarda bu ciddi bir sorun olabilir. Organlara yeterince oksijen ulaşamamasından dolayı beden sonunda yorgun düşer. Obezlerde vücudun virüse karşı savunma sistemlerinin, ideal kilolu kişilere göre daha zayıftır" diye konuştu.

"DOĞAL VE DENGELİ BESLENİN"

Bağışıklığın antioksidan maddeler ile güçlendirilebileceğini ifade eden Doç. Dr. Haluk Saçaklı, "Doğal ve dengeli beslenin. C, E ve A vitaminlerinden, demir, magnezyum, selenyum ve çinkodan zengin besinleri tercih edin. Öne çıkan besinler ise maydanoz, portakal, havuç suyu, soğan, sarımsak, domates, patates, kayısı, hurma, badem, ceviz, zencefil, zerdeçal, hibiskus, ekinesya,  kuşburnu, ıhlamur, karanfil, doğal bal olarak sıralanabilir" dedi.

"AKCİĞERLERİN SAVUNMA SİSTEMİNİ GÜÇLENDİREBİLİRSİNİZ"

Doğru nefes alıp verme ile bağışıklık sisteminin güçlendirileceğini açıklayan Saçaklı, "Vücutta günde yaklaşık 15-20 milyar ölü hücre kalıntısı taşınıyor. Vücudun tüm bu yüklerin üstesinden gelebilmesi için, kanın yeterli oksijeni organ ve dokulara taşıması gerekir. Dolayısıyla lenf sistemi de çok iyi çalışacak ki, bu kadar büyük hafriyatı atabilsin. Derin ve karından alacağınız soluk alıp verme ile akciğerlere yeni havanın oluşmasına ve yabancı gazında alveollerden daha çabuk uzaklaştırılmasını sağlayarak akciğerlerin savunma sistemini güçlendirirsiniz" diye konuştu.

"ÖZELLİKLE GÖĞÜS KASLARINI GÜÇLENDİRENLERİ TERCİH EDİN"

Düzenli ve bilinçli egzersiz yapmanın koronavirüse karşı koruyacağını söyleyen Saçaklı, "Egzersiz ile gaz alışverişine katılamayan ölü boşluktaki havanın daha kolay atılmasını, dolayısıyla alveollerdeki havanın da kolay atılmasına katkı sağlarsınız. Ama dikkat edin. Şiddeti yüksek egzersizlerden mümkün olduğunca uzak kalın. Nedeni en yüksek ateşte, vücut metabolizması normalin yaklaşık yüzde 100 yüksektir. Ağır egzersizlerde, vücut metabolizmasını yüzde 2.000 kadar yükselir. Ayrıca şiddeti yüksek egzersizler serbest radikal üretimini de artırır. Direnç çalışmaları özellikle göğüs kaslarını güçlendirenleri tercih edilmelidir. Çünkü korona en çok akciğerleri olumsuz yönde etkiliyor" dedi.

"7 SAAT UYKU ERİŞKİNLER İÇİN YETERLİ"

İyi ve kaliteli uyku uyunması tavsiyesinde bulunan Saçaklı, "Doğru zamanda yatın doğru zamanda kalkın. Saat 22.00 - 24.00 arasında yatın. Saat 05.00 - 07.00 arasında kalkın. 7 saat uyku erişkinler için yeterlidir. Stresinizi kontrol etmeyi öğrenin. Stresin yoğunluğu artarsa bağışıklık sisteminiz çöker. Bilinçli ve yavaş kilo verin. Şarlatan diyetlerden uzak durun" şeklinde konuştu.


- İstanbul

İstanbul Gelişim Üniversitesi, Koronavirüs, İstanbul, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 09:26 - Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Son Dakika | Fazla kilosu olanlara koronavirüs uyarısı - Son Dakika

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