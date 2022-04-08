Son Dakika | FBI, Rus Askeri İstihbaratının kontrolündeki "botnet"i devre dışı bıraktı - Son Dakika
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Son Dakika | FBI, Rus Askeri İstihbaratının kontrolündeki "botnet"i devre dışı bıraktı

08.04.2022 15:28
Son Dakika | FBI, Rus Askeri İstihbaratının kontrolündeki "botnet"i devre dışı bıraktı

Son dakika gündem haberi: ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI), Rus Askeri İstihbaratının kontrolündeki bir tür kötü amaçlı yazılımın idaresindeki "botnet"i devre dışı bıraktığı bildirildi.

ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI), Rus Askeri İstihbaratının kontrolündeki bir tür kötü amaçlı yazılımın idaresindeki "botnet"i devre dışı bıraktığı bildirildi.

ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, FBI'ın geçen ay Rus Askeri İstihbaratının (GRU) kontrolünde olan ve uzaktan kontrol edilen bilgisayar ağını ifade eden "botnet"e yönelik mahkeme onaylı bir operasyon yaptığı belirtildi.

Açıklamada, bu operasyonla "Cyclops Blink" adlı kötü amaçlı yazılım aracılığıyla idare edilen "botnet"in devre dışı bırakıldığı ifade edildi.

Operasyonun, bilgisayar korsanlarının güvenliği ihlal edilmiş cihazları bir "botnet"e mobilize etmelerini önleyici adım olarak nitelendirildiği açıklamada, "Cyclops Blink"in Rus "Sandworm" adlı bilgisayar korsan grubuna ait olduğu kaydedildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | FBI, Rus Askeri İstihbaratının kontrolündeki 'botnet'i devre dışı bıraktı - Son Dakika


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