Son dakika... Feci kazada hayatını kaybeden antrenör ve yakınları gözyaşlarıyla toprağa verildi - Son Dakika
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Son dakika... Feci kazada hayatını kaybeden antrenör ve yakınları gözyaşlarıyla toprağa verildi

08.03.2022 15:09
Son dakika... Feci kazada hayatını kaybeden antrenör ve yakınları gözyaşlarıyla toprağa verildi

Bir son dakika haberine göre Eskişehir-Afyonkarahisar karayolunda dün sabah meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden tekvando antrenörü Hilmi Özsoy ve 2 yakını son yolculuğuna uğurlandı.

Eskişehir-Afyonkarahisar karayolunda dün sabah meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden tekvando antrenörü Hilmi Özsoy ve 2 yakını son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Eskişehir-Afyonkarahisar karayolunun 54. kilometresinde meydana geldi. Ercan A. idaresindeki 26 S 6055 plakalı servis otobüsü ile 26 ABH 156 plakalı otomobilin kafa kafaya çarpıştığı feci kazaya hatalı sollamanın neden olduğu iddia edildi. Kaza sonucu otomobille Afyonkarahisar'da yapılan tekvando şampiyonasından dönen tekvando antrenörü Hilmi Özsoy (51), kızı Semanur Özsoy (20) ve oğlunun şampiyonadaki maçını izlemeyen giden Hüseyin Kaplan hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan ve kazada ağır yaralanan 1 sporcu ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ayrıca kaza yerine çok sayıda jandarma, ambulans ve itfaiye sevk edildi. Olay yerine gitmekte olan bir itfaiye aracı da kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. İtfaiye aracında bulunan ve yaralanan 2 itfaiye eri de Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada hayatını kaybedenler için bugün cenaze töreni düzenlendi. Gültepe Yeni Camii'nde kılınan cenaze namazına Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Metin Şahin, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu ile hayatını kaybedenlerin yakınları ve sevenleri katıldı. Hayatını kaybeden antrenör Hilmi Özsoy'un bugüne kadar yetiştirdiği birçok genç sporcu da cenaze töreninde yerini alırken, gözyaşları sel oldu.

Antrenör Hilmi Özsoy hakkında cenaze töreninde konuşan Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Metin Şahin, "Yüreği güzel, kalbi güzel, hepimizle hoş geçinen, güler yüzlü, devleti için büyük görevler yapmış ve Türk sporu için de çıktığı bu yolda bugün şehitlik mertebesine gelmiş bir kardeşimizdir. Biz ondan razıyız, Allah'ta ondan razı olsun" ifadelerini kullandı.

Cenaze namazlarını merhum antrenör Hilmi Özsoy'un amcasının oğulları olan 3 imam kardeş kıldırdı. Namazın ardından cenazeler Odunpazarı'na bağlı Süpüren Mahallesi'nde bulunan mezarlığa defnedildi. - ESKİŞEHİR

Son dakika... Feci kazada hayatını kaybeden antrenör ve yakınları gözyaşlarıyla toprağa verildi
Son dakika... Feci kazada hayatını kaybeden antrenör ve yakınları gözyaşlarıyla toprağa verildi
Son dakika... Feci kazada hayatını kaybeden antrenör ve yakınları gözyaşlarıyla toprağa verildi
Son dakika... Feci kazada hayatını kaybeden antrenör ve yakınları gözyaşlarıyla toprağa verildi
Son dakika... Feci kazada hayatını kaybeden antrenör ve yakınları gözyaşlarıyla toprağa verildi
Son dakika... Feci kazada hayatını kaybeden antrenör ve yakınları gözyaşlarıyla toprağa verildi
Son dakika... Feci kazada hayatını kaybeden antrenör ve yakınları gözyaşlarıyla toprağa verildi
Son dakika... Feci kazada hayatını kaybeden antrenör ve yakınları gözyaşlarıyla toprağa verildi
Son dakika... Feci kazada hayatını kaybeden antrenör ve yakınları gözyaşlarıyla toprağa verildi
Son dakika... Feci kazada hayatını kaybeden antrenör ve yakınları gözyaşlarıyla toprağa verildi

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Eskişehir, İtfaiye, Cenaze, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Feci kazada hayatını kaybeden antrenör ve yakınları gözyaşlarıyla toprağa verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Feci kazada hayatını kaybeden antrenör ve yakınları gözyaşlarıyla toprağa verildi - Son Dakika
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