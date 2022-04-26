Son dakika: Feci kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Son dakika: Feci kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı

26.04.2022 09:52

Son dakika gündem haberi: Malatya'da 5 kişinin yaralandığı feci kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Malatya'da 5 kişinin yaralandığı feci kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M .K. idaresindeki 44 KL 060 plakalı Volkswagen marka otomobil ile M.B. yönetimindeki 06 YA 5653 plakalı araç Göçer Sokak'ta çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüleri ile T.B., B.K. ve K.Ö. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine çağrılan ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Feci kazanın görüntüleri ise bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde süratli olan araçların çarpışmanın şiddeti ile savruldukları görülüyor.

(Hasan Eryılmaz - İHA)

Son dakika: Feci kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika: Feci kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı

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Malatya'da çarpışan iki otomobildeki 5 kişi yaralandı Malatya'da çarpışan iki otomobildeki 5 kişi yaralandı Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Yeşilyurt, Tragger, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Feci kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


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